Recomendaron al Real Madrid fichar al defensor 'soñado' del Paris Saint-Germain mientras Claude Makelele elogia al central
Pocos centrocampistas en la historia del fútbol han influido en el juego tan profundamente como Claude Makelele. El nombre del francés se convirtió en sinónimo del rol de mediocampista defensivo, tanto que su posición llegó a ser conocida simplemente como "el rol de Makelele". A lo largo de una carrera brillante, representó a algunos de los clubes más grandes del mundo, incluidos Madrid, Chelsea y PSG, y ganó casi todos los principales honores disponibles para un jugador de su generación.
En Madrid, Makelele fue el arquitecto silencioso detrás de la primera era Galáctica del club, anclando un mediocampo que permitió que estrellas como Zinedine Zidane, Luis Figo y Ronaldo florecieran. Ayudó al Madrid a ganar dos títulos de La Liga, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA y una Copa Intercontinental. Su salida en 2003 dejó, famosa y significativamente, un vacío tan grande que Zidane una vez dijo: "¿Por qué poner otra capa de pintura dorada en el Bentley cuando estás perdiendo el motor?"
Makelele se convirtió en un icono de la Premier League en el Chelsea, ayudando al club a ganar títulos de liga consecutivos bajo el mando de Jose Mourinho. Más tarde, se unió al PSG, donde hizo la transición hacia roles de liderazgo y entrenamiento, primero como jugador, luego como asistente, ayudando a guiar al club durante los primeros años de la era de propiedad catarí. Fue aquí donde cruzó caminos con un joven Marquinhos, recién fichado de Roma en 2013.
Esa primera impresión parece haberse quedado con él. Hablando en un reciente evento de La Liga, Makelele reveló que Marquinhos sigue siendo, hasta el día de hoy, "su jugador soñado" para el Madrid, ya que es el tipo de defensor inteligente y disciplinado que él cree podría elevar a cualquier equipo.
Makelele fue testigo de primera mano del ascenso de Marquinhos.
Los elogios de Makelele provienen de la experiencia. Formó parte del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti en el PSG cuando un joven Marquinhos llegó desde la Roma en 2013 por más de 30 millones de euros, una de las transferencias defensivas más costosas de su época. Incluso durante este breve superposición, Makelele vio una chispa que diferenciaba a Marquinhos.
"Siempre quise ver a Marquinhos en el Real Madrid. Me encanta este chico. Trabajé con él en el PSG, bajo Ancelotti. Su calidad, su trabajo, su pasión, su paciencia... Ha progresado mucho, mucho", dijo Makelele a Trivela en el evento.
La admiración del excentrocampista del PSG no es meramente nostálgica. El Madrid se encuentra en un vacío de liderazgo tras las salidas de Modric y Lucas Vázquez, con solo Dani Carvajal permaneciendo de su generación dorada. Aunque defensores más jóvenes como Eder Militao y Dean Huijsen están desempeñándose bien, Makelele cree que la madurez y el aura de Marquinhos podrían restaurar el equilibrio y el liderazgo en la defensa del Madrid.
"Por supuesto, ahora juega para el mejor equipo del mundo, el Paris Saint-Germain. Pero es el tipo de jugador que me gustaría ver en el Madrid. Es muy inteligente. Y ahora mismo, no veo muchos defensores jugando uno contra uno. Él juega uno contra uno. Es mi jugador de ensueño cuando el Real Madrid mejore. Pero no creo que París lo deje ir", dijo Makelele.
Con 31 años, Marquinhos es el líder histórico en apariciones del PSG, con más de 490 partidos, 10 títulos de la Ligue 1, 14 copas nacionales y una copa de la Liga de Campeones. Su influencia se extiende más allá de los trofeos, ya que encarna la identidad del PSG como líder y símbolo de estabilidad a través de años de transición.
Marquinhos quiere centrarse en su presente con el PSG
Aunque la especulación sobre transferencias es inevitable, Marquinhos parece estar firmemente arraigado en el PSG. Después de recuperarse de una reciente lesión, marcó su regreso con una victoria por 3-0 sobre el Brest, a solo cuatro partidos de alcanzar las 500 apariciones con el club, un hito que ningún jugador en la historia del PSG ha logrado.
A pesar de los rumores sobre un posible futuro movimiento a Arabia Saudita después de la Copa del Mundo 2026, Marquinhos ha sido claro sobre su mentalidad. Dijo que quiere evitar "la temporada de más" y concentrarse únicamente en rendir al más alto nivel mientras aún pueda.
Bajo las órdenes de Luis Enrique, sigue siendo una piedra angular de la defensa, combinando compostura con liderazgo y estableciendo el estándar para los jugadores más jóvenes. Con 48 apariciones la temporada pasada, liderar al PSG hacia la gloria tanto en la Ligue 1 como en la Liga de Campeones demuestra su valor y consistencia continuos.
Es posible que el Madrid no considere la solicitud de Makelele.
A pesar del respaldo de Makelele, un traslado de Marquinhos al Madrid sigue siendo improbable. El entrenador del Madrid, Xabi Alonso, ya cuenta con una profunda rotación defensiva con Militao, Huijsen y Raúl Asensio. Los veteranos Antonio Rudiger y David Alaba han visto reducida su participación, mientras que la fase de reconstrucción del equipo se centra más en la juventud y la planificación a largo plazo.
Aún así, la dirección del Real no ha descartado por completo los refuerzos defensivos para la próxima ventana. Personas internas del club sugieren que el Madrid está monitoreando a Marc Guehi, quien podrá discutir movimientos potenciales y dejar al Crystal Palace gratis el próximo año, e Ibrahima Konate del Liverpool, cuyo contrato también finaliza el próximo año, lo que los convierte en opciones más jóvenes y financieramente accesibles que Marquinhos, quien permanece bajo contrato con el PSG hasta 2028.