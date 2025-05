Rechazado, menospreciado, celebrado tardíamente: Harry Kane finalmente es un campeón - ahora puede convertirse en el deportista menos pensado en ser considerado el mejor de todos los tiempos en Gran Bretaña

El Bayern Múnich fue coronado campeón de la Bundesliga el domingo, asegurando que el capitán de Inglaterra rompiera su 'maldición de trofeos'.

Por fin, Harry Kane se ha quitado la maldición de encima. Ya no es el mejor jugador de fútbol que nunca ha ganado un trofeo. Bayern Múnich ha recuperado el título de la Bundesliga, y su delantero inglés lideró la carga.

Toda la carrera de Kane ha sido sobre la redención, sobre demostrar que los escépticos están equivocados y hacer que los críticos se traguen sus palabras. Como detalla en su conmovedor artículo para The Players' Tribune en 2018, ha sido impulsado por el rechazo desde una edad temprana, comenzando con su liberación por el Arsenal a los ocho años. "Mirando hacia atrás ahora, probablemente fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me dio una motivación que no tenía antes", proclamó sobre este contratiempo.

Los muchos, muchos goles que Kane ha anotado a lo largo de los años han silenciado a muchos de esos detractores, aunque sin el trofeo del equipo que respaldara sus esfuerzos, siempre habría más de ellos. Ahora, está libre de las ataduras de esas burlas. Sus críticos más acérrimos dirán que la Bundesliga es una liga de un solo equipo, pero contra un Bayer Leverkusen que pasó la temporada pasada invicto a nivel doméstico y habiendo nombrado al entrenador del descendido Burnley, esto estuvo lejos de ser un paseo para el Bayern. No importa de todos modos. Estas son sutilezas para los volubles.

La carrera de Kane tiene un nuevo capítulo, y no se detendrá en un solo título. Ahora puede perseguir muchos logros, mucho mayores. El doloroso viaje hasta este punto finalmente condujo a la reivindicación. Así es como el Roy de los Rovers de la vida real se convirtió en el mejor de todos los tiempos: