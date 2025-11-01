'Realmente quiero traerlo de vuelta' - El candidato presidencial de Benfica confirma los planes del club para hacer una oferta por Bernardo Silva mientras revela que las conversaciones con la estrella del Manchester City han estado en curso durante 'mucho tiempo'

Lopes reiteró su posición en el debate del jueves, insistiendo en que su comunicación con Silva ha sido constante y genuina. “Realmente quiero traerlo de vuelta”, dijo [h/t SAPO Portugal]. “He estado hablando con él durante mucho tiempo. Repito lo que dije al comienzo de la campaña, y lo diré nuevamente ahora: conmigo, el presidente volverá. No estoy estableciendo plazos. Es alguien a quien admiro; es un gran seguidor del Benfica.”

Continuó destacando su respeto por los compromisos actuales de Silva en el Manchester City, diciendo que comprende por qué el jugador no ha hablado públicamente sobre el tema. “Bernardo toma sus propias decisiones”, añadió Lopes. “Entiendo perfectamente que no tome una posición pública respecto a las elecciones.”

Los comentarios del aspirante a presidente del Benfica siguen a las afirmaciones anteriores de septiembre, cuando reveló que una oferta de contrato para Silva ya estaba “esperando”. Aunque el Manchester City no tiene planes inmediatos de vender a su vicecapitán, el contrato del internacional portugués se extiende hasta junio de 2026, haciendo teóricamente posible un acuerdo.

Estas últimas declaraciones reflejan su entrevista anterior con A Bola en septiembre, donde Lopes afirmó que ya había un contrato formal en vigor. “Sí, puedo confirmar que hay un contrato esperando por Bernardo Silva,” dijo al medio. “Y realmente quiero traerlo en enero. Él encarna todo lo que quiero para el Benfica: identidad, una cultura ganadora, y es un verdadero fanático del Benfica. Y puedo asegurarles que no nos detendremos aquí.”