Real Madrid solicita documentos financieros del Barcelona desde 2010 a 2018 por el Caso Negreira
Un brindis navideño para reavivar la guerra entre archirrivales
En el brindis navideño anual del Real Madrid a principios de mes, el presidente Florentino Pérez lanzó una dura crítica al estado del fútbol español, reavivando su guerra en torno al 'Caso Negreira'. Durante un enérgico discurso ante los medios, Pérez acusó a la RFEF y a LaLiga de no cumplir con su obligación de proteger la integridad del deporte, señalando que la "corrupción sistémica" revelada por el escándalo probablemente ha perjudicado a otros clubes en la máxima categoría durante las últimas dos décadas.
El 'Caso Negreira' gira en torno a pagos por más de 7 millones de euros realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre 2001 y 2018, y sigue siendo una herida abierta para la directiva del Real Madrid. Pérez dejó claro que su club no permitirá que el asunto quede en el olvido, pese a la presión de los oficiales para cerrar el tema.
Pérez declaró: "La Navidad es un momento para reflexionar. Este club ha construido su historia y su leyenda. Somos el club con mayores ingresos del mundo según Deloitte y el más valioso según Forbes. Esto nos ha permitido vivir uno de nuestros períodos más exitosos en los últimos 15 años, tanto en fútbol como en baloncesto.
"Pero la Navidad también invita a la reflexión, y nuestra mayor preocupación es la situación del arbitraje. La gravedad de lo ocurrido con el 'Caso Negreira' durante casi dos décadas merece justicia."
Agregó: "Es incomprensible que las instituciones hayan dejado al Madrid solo en esta lucha. ¿Cómo puede el presidente de los árbitros pedirnos que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo en la historia del fútbol? ¿Cómo pueden comportarse así la RFEF y LaLiga? Su deber es garantizar la integridad del deporte."
¡Laporta acusó al Real Madrid de tener 'Barcelonitis aguda!'
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, respondió a Florentino Pérez con un comentario mordaz, diagnosticando a la capital española con un caso de “Barcelonitis aguda”.
Laporta afirmó: "Antes era 'Barcelonitis', pero ahora es 'Barcelonitis aguda'. Veo que esta enfermedad está instalada en el corazón de los aficionados del Madrid."
Al ser cuestionado sobre la postura agresiva reciente del Real Madrid, añadió: "Pregúntales a ellos. Lo que veo es que tienen Barcelonitis aguda, y esto nos viene bien."
El dirigente continuó con un duro reproche: "Debo decir que alcanzar esta dimensión genera envidia, y que quienes utilizan malas artes rompiendo códigos de conducta —no solo deportivos, sino también éticos y morales— lo gestionan muy mal. Supongo que saben a quién me refiero: los artífices de campañas de difamación permanentes contra nuestro escudo y nuestras esencias. No vamos a permitirlo. Son los mismos que confunden poder con despotismo ilustrado, que practican el cinismo y la arrogancia desmedida, y que desde un trozo de televisión vomitan mentiras, intoxicando de manera constante y permanente."
Real Madrid eleva la guerra con el Barcelona
Según AS, el Madrid no tiene intención de dejar pasar este asunto, ya que han solicitado acceder a una amplia gama de documentación financiera e interna del Barcelona que cubre el periodo entre 2010 y 2018. Según Xabier Estrada, las cinco cosas que se han exigido son:
- Todas las auditorías internas realizadas por el FC Barcelona entre 2010 y 2018 en las que se identifican, examinan y validan los pagos realizados a Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L., incluyendo detalles de quiénes redactaron esos informes y quiénes los recibieron dentro de la estructura organizativa del club.
- Los estados financieros anuales elaborados y aprobados por el FC Barcelona durante ese mismo periodo, junto con los correspondientes informes de auditoría externa independiente asociados a esas cuentas.
- Las actas de las reuniones del Comité de Gobernanza Fiscal del club en las que se revisaron los pagos a las empresas mencionadas desde una perspectiva fiscal y de cumplimiento tributario.
- Una solicitud formal para que Camps Legal Advisors, S.L.P., a través de la Unidad de Policía Judicial de la Séptima Zona de la Guardia Civil, presente todas las comunicaciones extracurriculares y judiciales o reclamaciones enviadas al FC Barcelona en nombre de Dasnil 95, S.L. y/o José María Enríquez Negreira, para su inclusión en el expediente del caso.
- La toma de testimonio de Carlos Naval Biosca.
Además de esto, el Madrid también ha pedido a los tribunales que se incluya una declaración hecha por el presidente del Barcelona, Laporta, en 2009 cuando dijo: "¿El Real Madrid fichando a un exárbitro? Seguro que saben lo que hacen, pero nosotros respetamos a la institución y estructura arbitral, hacen bien su trabajo, no haremos ningún fichaje así, y tampoco conocemos ese mercado."
¿Qué sigue?
En medio de las tensiones extradeportivas entre ambos clubes, los equipos españoles disfrutan de sus vacaciones de Navidad y regresarán a LaLiga el 3 de enero para enfrentarse al Espanyol.
