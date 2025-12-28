Getty Images Sport
El Real Madrid rechaza tres jugadores para la ventana de transferencias de enero con los gigantes españoles 'cansados de las subastas'
El Real Madrid rechaza a tres jugadores disponibles para movimientos en 2026
El Real Madrid ha hecho algo habitual asegurar talentos de clase mundial en transferencias libres en los últimos años, utilizando su inmenso prestigio a nivel global para convencer a las grandes estrellas de agotar sus contratos y llegar al Bernabéu sin necesidad de una tarifa de transferencia.
El caso más destacado de esto fue Kylian Mbappé, quien coqueteó con un movimiento a Los Blancos durante un par de temporadas antes de finalmente firmar gratis en el verano de 2024. El ex club PSG luego llevó al capitán de Francia a los tribunales por la transferencia pero perdió y se vio obligado a pagar €61 millones (£53m/$71.8m) en salarios no pagados y bonificaciones a Mbappé.
Pero informes de AS indican que el Real Madrid está supuestamente ‘cansado de las subastas’ y de que los agentes ambiciosos les ofrezcan jugadores, quienes buscan ‘aprovecharse’ de la reciente política de transferencias del Real para ganar publicidad sobre un posible movimiento para su cliente, considerando la atención que siempre causan los vínculos con el Real Madrid.
Trío de alto perfil rechazado por Los Blancos - informes
El Real Madrid está considerando sus opciones de quienes podrían estar disponibles como agentes libres el próximo verano, pero eso no incluirá a tres jugadores que ya han sido 'rechazados' por los Blancos según los informes: se trata de Ibrahima Konate, Dayot Upamecano y Ruben Neves.
El dúo de centrales franceses Konate y Upamecano han visto sus futuros en Liverpool y Bayern Múnich respectivamente ponerse en duda mientras la ex pareja del RB Leipzig entra en los últimos seis meses de sus contratos. Informes anteriores indicaron que el Real había retirado su interés en Konate tras su reciente bajón de forma.
Aunque la pareja defensiva aún pueda moverse el próximo verano, no parece que sea al Bernabéu. Lo mismo se aplica al ex capitán del Wolves Neves, quien ha sido vinculado con un regreso a Europa cuando su contrato con Al Hilal expire en 2026. Los tres supuestamente han sido 'ofrecidos' al gigante español, cuya regla de 'silencio absoluto' es clara ya que no les gustaría tratar con regateos de agentes sobre tales transferencias.
El Real Madrid está 'cansado' de las subastas dirigidas por agentes.
El informe de AS continúa afirmando que, a pesar de que el Real Madrid se ha hecho conocido por tentar a jugadores a unirse en movimientos lucrativos de transferencia libre, este no es el único mercado en el que operan y no todos los jugadores de interés tienen un contrato que expira el próximo verano.
Los Blancos han utilizado este método para asegurar los fichajes de Mbappe, David Alaba y Antonio Rudiger en los últimos años, y se esperaba inicialmente que Trent Alexander-Arnold se agregara a esta lista, hasta que se pagó un traspaso de €10m ($11.7m) para asegurar el fichaje del exjugador del Liverpool un mes antes del Mundial de Clubes.
Pero ha habido ocasiones en las que esta tendencia ha sido utilizada por los agentes en beneficio de su jugador, para asegurar mejores términos en un nuevo contrato en su club actual. Se dice que un ejemplo de esto es Alphonso Davies, quien fue vinculado con el Real Madrid antes de firmar un nuevo contrato con el Bayern el verano pasado.
Negocios de transferencia del Real Madrid a seguir de cerca
Real Madrid podría seguir activo en el mercado de agentes libres en 2026, con una lista de futbolistas que podrían en estar disponibles, incluyendo a Marc Guehi, Bernardo Silva, Dusan Vlahovic y el previamente monitoreado Leon Goretzka.
Pero no parece que ninguno de Konate, Upamecano o Neves vaya a firmar por los gigantes españoles en 2026, contrario a las especulaciones que han vinculado al trío con un movimiento a los quince veces campeones de Europa. Su rechazo deja la puerta abierta a qué movimientos de transferencia harán Los Blancos el próximo año, con la ventana de enero a punto de abrirse en solo unos días.
