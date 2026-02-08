Getty Images
¿El próximo galáctico? El Real Madrid inicia la persecución de Vitinha, del PSG, en un intento por devolver el equilibrio a su plantilla de superestrellas
- Getty Images
El Real Madrid apunta a un sorprendente fichaje de Vitinha
Informado por AS en España, Vitinha es la "principal referencia" en lo más alto de la lista del Real Madrid de objetivos para el centro del campo, mientras buscan reforzarse en la medular este verano. El portugués terminó tercero en la clasificación del Balón de Oro 2025 tras desempeñar un papel fundamental en el primer triunfo de la Liga de Campeones en la historia del PSG, y ya han surgido antes vínculos con Los Blancos, mientras el gigante de La Liga busca fichar a su próximo «Galáctico» para liderar su nueva era bajo Álvaro Arbeloa.
Según se informa, han identificado a Vitinha como su principal objetivo en el centro del campo, con la joven promesa del AZ Alkmaar de 20 años Kees Smit señalado como segundo en su lista, y también se cree que dos defensas centrales están en su punto de mira. Pero Vitinha es un jugador en la cima de su juego que podría mejorar a cualquier equipo del mundo en este momento, una realidad de la que se piensa que el Real es más que consciente.
- AFP
Paz y Endrick podrían desempeñar un papel en la reconstrucción del Real
Los primeros planes del Real Madrid de cara al verano incluyen varias posibles incorporaciones, y la cúpula del club también prevé el regreso de dos antiguos jóvenes talentos de Los Blancos. Se espera que el mediapunta ofensivo del Como, Nico Paz, regrese a su antiguo club por una cláusula de recompra acordada de 9 millones de euros (7,8 millones de libras/10,6 millones de dólares), y el jugador de 21 años ha brillado desde que firmó por el equipo de Cesc Fàbregas en 2024 e incluso se ha convertido en parte de la selección absoluta de Argentina, con seis internacionalidades.
Además, el Endrick de 19 años ya ha marcado cinco goles en cinco partidos durante su cesión en el Lyon y, según el informe de AS, se baraja el regreso del brasileño al Bernabéu. Se dice que la directiva del Real Madrid cree que ha habido una «desastrosa mala gestión» de Endrick, a quien apenas se le dio la oportunidad de demostrar su valía en Madrid, pero que está «cumpliendo con creces» lo que se esperaba de él durante su cesión. Se marchó a la Ligue 1 en enero, y se dice que Los Blancos «no tenían ninguna duda» de que el movimiento sería un éxito.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos y claves ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Luis Enrique elogia al «increíble» Vitinha
El entrenador del PSG, Luis Enrique, se ha deshecho en elogios hacia su maestro del mediocampo Vitinha, quien ha seguido creciendo en estatura dentro del conjunto parisino y en el fútbol mundial en general.
Hablando en octubre después de que el PSG goleara 7-2 al Bayer Leverkusen en la Champions League, Luis Enrique dijo: "Vitinha es increíble, controla el partido con el balón. Y para nosotros, esos son los momentos más importantes del partido. Siempre tiene el control de lo que necesitamos hacer. Tiene calidad en ataque y en defensa, y tiene personalidad.
"Es un jugador increíble. Creo que mucha gente me criticó cuando lo puse de número 6, como pivote. Vitinha puede jugar en cualquier posición porque tiene muchísimas cualidades.
"Pero creo que hoy tenemos que hablar de todo el equipo, de esta mentalidad, este ADN, con el que intentamos jugar, y que intentamos jugar fuera de casa de la misma manera que jugamos en el Parc des Princes".
Luis Enrique incluso llegó después a pedir que Vitinha gane el próximo Balón de Oro: "Vitinha ha estado sensacional, como siempre. ¿El próximo Balón de Oro? Bueno… Espero que sí".
- Getty
¿Podría el Real Madrid hacer una oferta revolucionaria por Vitinha?
Queda por ver si el Real Madrid consolida su interés en Vitinha y lanza una oferta veraniega masiva con la esperanza de convertirlo en su próximo Galáctico en el Bernabéu, con el PSG probablemente exigiendo cifras excepcionales en concepto de traspaso que reflejen la posición actual del excentrocampista de los Wolves en el panorama futbolístico mundial entre los jugadores de su posición.
Tanto el Real Madrid como el PSG no lograron meterse entre los ocho primeros en la tabla de la Liga de Campeones tras resultados decepcionantes ante el Benfica y el Newcastle United, respectivamente, en la última jornada de los partidos de la fase de liga. Los dos gigantes europeos tendrán que disputar la ronda de play-offs de eliminación directa, pero mantendrán grandes esperanzas de ganar el trofeo en mayo.
Anuncios