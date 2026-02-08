¿El próximo galáctico? El Real Madrid inicia la persecución de Vitinha, del PSG, en un intento por devolver el equilibrio a su plantilla de superestrellas

Los primeros planes del Real Madrid de cara al verano incluyen varias posibles incorporaciones, y la cúpula del club también prevé el regreso de dos antiguos jóvenes talentos de Los Blancos. Se espera que el mediapunta ofensivo del Como, Nico Paz, regrese a su antiguo club por una cláusula de recompra acordada de 9 millones de euros (7,8 millones de libras/10,6 millones de dólares), y el jugador de 21 años ha brillado desde que firmó por el equipo de Cesc Fàbregas en 2024 e incluso se ha convertido en parte de la selección absoluta de Argentina, con seis internacionalidades.

Además, el Endrick de 19 años ya ha marcado cinco goles en cinco partidos durante su cesión en el Lyon y, según el informe de AS, se baraja el regreso del brasileño al Bernabéu. Se dice que la directiva del Real Madrid cree que ha habido una «desastrosa mala gestión» de Endrick, a quien apenas se le dio la oportunidad de demostrar su valía en Madrid, pero que está «cumpliendo con creces» lo que se esperaba de él durante su cesión. Se marchó a la Ligue 1 en enero, y se dice que Los Blancos «no tenían ninguna duda» de que el movimiento sería un éxito.

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos y claves ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!