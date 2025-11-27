'Real Madrid nos dio un salvavidas' - El entrenador del Olympiacos, Mendilibar, contento con la -casi- remontada en la 'loca' derrota de Champions League
Mbappé anota cuatro mientras el Real Madrid supera al Olympiacos
Madrid sobrevivió a un implacable regreso del Olympiacos para ganar 4-3 en uno de los partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones más dramáticos de la temporada. Su delantero estrella Mbappe fue el factor decisivo, anotando los cuatro goles mientras Los Blancos cedieron dos veces una ventaja de dos goles antes de resistir en los minutos finales en Pireo.
Los anfitriones marcaron primero a través de Chiquinho después de una combinación brillante con Daniel Podence y Ayoub El Kaabi. Madrid inicialmente tuvo dificultades para controlar el partido, pero Mbappe volteó el juego con un devastador triplete en siete minutos, anotando en los minutos 22, 24 y 29. Un pase brillante por encima de Vinícius inició la remontada, seguido de un cabezazo de manual a partir de un centro de Arda Guler, y luego un final compuesto a partir de un pase entre líneas de Eduardo Camavinga.
Olympiacos se negó a rendirse. Mehdi Taremi y El Kaabi marcaron en la segunda mitad, acercando al equipo griego y preparando un final frenético. Pero el Madrid se mantuvo firme para su primera victoria en cuatro partidos, con Mbappe convirtiéndose en el primer jugador del Real Madrid en anotar cuatro goles en un partido europeo importante fuera de casa y extendiendo su récord de más tripletes fuera de casa en la historia de la Liga de Campeones.
Después del pitido final, el entrenador del Olympiacos, Mendilibar, describió el partido como “loco,” enfatizando las emociones cambiantes a lo largo de la noche.
- AFP
Partido 'loco' y 'salvavidas' de Madrid – Mendi desglosa el thriller
Hablando con Movistar Plus después del partido, Mendilibar ofreció una evaluación honesta y detallada de un partido que él creía que podría haber ido en cualquier dirección. Su primera reacción resumió lo impredecible: "Loco, es cierto, pasaron muchas cosas, demasiadas. Empezamos muy bien, ellos le dieron la vuelta al juego en dos minutos, estuvieron cerca de hacer el 1-4 que nos habría matado. Nos dieron una oportunidad y terminamos el partido arrinconando a Madrid y creando oportunidades para igualar."
El entrenador del Olympiacos insistió en que sus jugadores merecían crédito por negarse a colapsar a pesar de ser repetidamente castigados por los atacantes de clase mundial del Madrid. Admitió que la diferencia de calidad era visible en ciertos momentos, diciendo: "Mira, parecía que estábamos muertos y nos metieron goles muy rápido con muy poco esfuerzo. Ahí es cuando te das cuenta de que te enfrentas a los mejores jugadores del mundo y que hay diferencias con tu propio equipo."
Incluso con el Madrid amenazando con escapar con el resultado, Mendilibar mantuvo la creencia de que su equipo podía luchar. Preguntado sobre su satisfacción con el desempeño, respondió: "Cualquier cosa podría haber sucedido. El resultado es lo que importa; hicimos lo que pudimos y nunca nos rendimos. Eso es lo más importante para nosotros."
Explicación táctica de Mendilibar
Mendilibar fue más allá de un simple elogio al analizar el impacto de Mbappé y Vinicius, ofreciendo un desglose táctico de por qué las dos estrellas del Madrid son tan devastadoras en transición y tan eficientes frente al gol.
Cuando se le preguntó qué hace que la pareja sea tan peligrosa, explicó: "Hay dos aspectos. Los dos al frente nos han causado muchos problemas, pero también porque descansan mucho cuando tenemos el balón y solo ocho de nosotros intentan defender y correr. Cuando recuperan el balón, están frescos para hacer carreras detrás de la defensa, y luego, convierten casi cada oportunidad que tienen."
- Getty Images Sport
Madrid va fuerte en la Liga de Campeones
El resultado coloca al Real Madrid en una posición fuerte en la Liga de Campeones, ahora se sitúan quintos en la tabla y a tres puntos de los líderes Arsenal. Con 22 goles ya esta temporada y nueve en Europa, Mbappé continúa siendo la figura definitoria de la campaña del Madrid. El equipo de Xabi Alonso buscará aprovechar este impulso mientras persiguen la clasificación con partidos contra los oponentes de menor rango del grupo aún por venir.
Para el Olympiacos, el desempeño, a pesar de la derrota, ofrece un auténtico aliciente. El equipo de Mendilibar luchó contra uno de los equipos más poderosos de Europa y creó más que suficientes oportunidades para sacar algo del partido.