Real Madrid se lanza por Nico Paz en enero en medio de sensacionales actuaciones con el Como y un creciente interés de transferencia

Según TyC Sports, el Real Madrid está interesado en traer de vuelta a Nico Paz al club en la próxima ventana de transferencias de enero. Según informes, el jugador ya ha acordado el traslado, señalando su disposición a regresar a los gigantes españoles. Sin embargo, Fabrizio Romano ha aclarado que el Madrid no puede ejercer su cláusula de recompra en enero, ya que no es válida durante esta ventana.

El club español actualmente tiene una cláusula de recompra estructurada sobre Paz, valorada en €8 millones en el verano de 2025, €9 millones en 2026, y €10 millones en 2027. Además de esto, el Madrid también retiene una opción de recompra futura sobre el 50% de los derechos del jugador, proporcionando una ventaja a largo plazo en cualquier posible transferencia.

Además, el club se beneficia de una cláusula de derecho de igualación, permitiéndoles igualar cualquier oferta realizada por otro club para asegurar los servicios de Paz. Mientras que Paz ha mostrado disposición para regresar, la capacidad del Madrid de actuar inmediatamente está limitada por los términos contractuales de la cláusula de recompra, lo que significa que las negociaciones y el posible registro del jugador probablemente se completarían solo durante la próxima ventana elegible.

Anteriormente, el presidente de Como, Mirwan Suwarso, abordó la situación de la transferencia de Paz, explicando que el Madrid tiene pleno derecho a volver a firmarlo con base en los términos acordados en el trato original. Dejó en claro que el club respeta el arreglo y que el futuro del jugador sigue siendo su propia decisión. Suwarso dijo: “No me importa en absoluto. Es una situación que acordamos desde el principio. El Real Madrid puede recomprarlo cuando quiera. Depende de Nico decidir qué quiere hacer con su futuro. Estamos muy contentos de tenerlo. Nos gusta construir un hogar para él en Como. Eligió quedarse esta temporada, y lo tomamos día a día. Vemos cómo va. ¿Volverá a Madrid la próxima temporada? El Madrid tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Se quedará con nosotros? Depende de él si lo desea o no.”