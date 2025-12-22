Getty Images Sport
Real Madrid se une al Manchester City en la lucha por Michael Olise mientras el Bayern Múnich deja claras sus sensaciones sobre una posible venta
El Real Madrid se une al Manchester City en la búsqueda de Olise.
El Real Madrid ha surgido como el último peso pesado en mostrar interés en Michael Olise, según Christian Falk, añadiendo más intriga a una creciente disputa de transferencias que ya incluye al Manchester City. El extremo del Bayern Múnich ha disfrutado de un período sensacional en Alemania, lo que ha provocado admiración en toda Europa, ya que los clubes planean con anticipación para futuras ventanas de transferencias.
Según el informe, el interés del Real Madrid está vinculado a la planificación a largo plazo de la plantilla en lugar de un movimiento inmediato. Se entiende que los funcionarios de los Blancos están evaluando opciones para 2026, con Olise identificado como una solución potencial si se realizan cambios en el lado derecho de su ataque. Su perfil como extremo natural ha llamado la atención en medio del debate en curso sobre el equilibrio en la línea delantera de Madrid, con Rodrygo, Franco Mastantuono y Brahim Díaz desempeñándose en la derecha sin mucho progreso que mostrar.
A pesar de la creciente lista de pretendientes, el informe indica que el Bayern está relajado sobre la situación. Los campeones de la Bundesliga ven a Olise como una piedra angular del proyecto de Vincent Kompany y tienen poca intención de considerar ofertas, con figuras senior subrayando que el Bayern no vende jugadores que consideran esenciales para la plantilla.
- Getty Images Sport
El rápido ascenso de Olise en el Bayern tras su traslado desde el Crystal Palace
El rápido ascenso de Olise desde su llegada a Múnich lo ha colocado firmemente entre los jugadores más codiciados de Europa. Sus 30 goles y 37 asistencias en 80 partidos hasta ahora para los gigantes alemanes ya lo han posicionado como uno de los jugadores en la Bundesliga con la mejor contribución de goles por 90 minutos.
Para el Real Madrid, el interés refleja una perspectiva estratégica más amplia. Los gigantes españoles ya están planeando más allá del ciclo actual y podrían buscar remodelar sus opciones atacantes en los próximos años. La especulación en torno al futuro de Rodrygo solo ha intensificado la discusión sobre si eventualmente se requerirá un extremo derecho especialista en el Santiago Bernabéu.
El Manchester City ha sido vinculado con Olise mientras consideran soluciones a largo plazo en las bandas, especialmente con la flexibilidad táctica valorada en su sistema. Sin embargo, tanto el Manchester City como el Real Madrid Madrid enfrentan el mismo obstáculo: la clara reticencia del Bayern a negociar.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas expertas, predicciones basadas en datos y consejos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
El Bayern no está considerando ninguna propuesta por Olise
La posición del Bayern se ha visto reforzada por informes que indican que el club ya está trabajando en mejorar los términos del contrato para Olise. El internacional francés está vinculado con un contrato a largo plazo y los campeones alemanes están interesados en recompensar su impacto con salarios aumentados y, potencialmente, un acuerdo extendido, lo que señala confianza en su importancia.
Falk ha minimizado la probabilidad de cualquier avance, enfatizando que el Bayern se ve a sí mismo como un club comprador más que vendedor. Con Olise y Harry Kane considerados indispensables, el mensaje desde Múnich es que el interés por sí solo no forzará un cambio de postura, independientemente de los clubes involucrados.
Dijo: “Michael Olise está en la lista de múltiples equipos europeos. Más allá del Real Madrid, también podemos agregar al Manchester City. Pep Guardiola, como sabemos, estaría muy feliz de cerrar este trato. Sin embargo, el Bayern Múnich es un club comprador, no un club vendedor. Así que, si no quieren vender, no venderán. Y Olise es sin duda uno de los talentos que no quieren vender. Esta temporada en particular ha demostrado que tanto Harry Kane como Michael Olise son indispensables para el equipo.
“Ya tiene un contrato a largo plazo en el Allianz Arena, y no olvidemos que el Bayern Múnich ya está trabajando arduamente para darle más dinero con un contrato actualizado (incluyendo un año más). Así que, por el momento, esto significa que no hay oportunidad para el Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, y podemos añadir muchos más a esta lista.”
- Getty Images
Se espera que Olise siga siendo jugador del Bayern Múnich en 2026.
En el corto plazo, se espera que Olise siga siendo una figura central en el Bayern Múnich mientras continúan compitiendo a nivel nacional y en Europa. Cualquier posible movimiento parece más realista como una discusión a largo plazo en lugar de una transferencia inminente, especialmente con el Bayern deseoso de asegurar su futuro.
Para el Real Madrid y el Manchester City, la paciencia puede ser la única opción. Ambos clubes son conocidos por planificar con varios años de anticipación y es probable que el nombre de Olise permanezca en listas internas, incluso si la determinación del Bayern se mantiene firme hasta 2026. En última instancia, el futuro del extremo parece estar asegurado por ahora.
Anuncios