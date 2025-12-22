Real Madrid se une al Manchester City en la lucha por Michael Olise mientras el Bayern Múnich deja claras sus sensaciones sobre una posible venta

El Real Madrid ha surgido como el último peso pesado en mostrar interés en Michael Olise, según Christian Falk, añadiendo más intriga a una creciente disputa de transferencias que ya incluye al Manchester City. El extremo del Bayern Múnich ha disfrutado de un período sensacional en Alemania, lo que ha provocado admiración en toda Europa, ya que los clubes planean con anticipación para futuras ventanas de transferencias.

Según el informe, el interés del Real Madrid está vinculado a la planificación a largo plazo de la plantilla en lugar de un movimiento inmediato. Se entiende que los funcionarios de los Blancos están evaluando opciones para 2026, con Olise identificado como una solución potencial si se realizan cambios en el lado derecho de su ataque. Su perfil como extremo natural ha llamado la atención en medio del debate en curso sobre el equilibrio en la línea delantera de Madrid, con Rodrygo, Franco Mastantuono y Brahim Díaz desempeñándose en la derecha sin mucho progreso que mostrar.

A pesar de la creciente lista de pretendientes, el informe indica que el Bayern está relajado sobre la situación. Los campeones de la Bundesliga ven a Olise como una piedra angular del proyecto de Vincent Kompany y tienen poca intención de considerar ofertas, con figuras senior subrayando que el Bayern no vende jugadores que consideran esenciales para la plantilla.