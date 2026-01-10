+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Raphinha Barcelona GFX GOAL
Mark Doyle

Real Madrid, cuidado: El encendido Raphinha está de vuelta y demuestra ser más que una revelación de una sola temporada para Barcelona

Nunca es buena idea prestar mucha atención a las ceremonias anuales de premios de fútbol. Estos concursos de popularidad glorificados se prolongan durante demasiado tiempo, y tratar de entender la falta de lógica en el proceso de votación es un ejercicio de futilidad. Sin embargo, era imposible ignorar el Once Ideal Masculino de la FIFA para 2025, porque la omisión de Raphinha tenía tan poco sentido.

Los jugadores fueron elegidos basándose en actuaciones entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto del año pasado, lo que significa que el versátil delantero del Barcelona debería haber sido una elección obvia. 

Raphinha, recuerden, había sido el mejor jugador en La Liga la temporada pasada. También había terminado como máximo goleador conjunto en la Liga de Campeones. Básicamente, nadie, ni siquiera Lamine Yamal, había jugado un papel más importante en el triunfo del triplete del Barcelona, y solo Mohamed Salah (57) había estado directamente involucrado en más goles en todas las competiciones a lo largo de toda la campaña 2024-25 que Raphinha (56). Así que, el hecho de que Cole Palmer, e incluso Jude Bellingham, fueran considerados más dignos de un lugar en el equipo del año de la FIFA era "una broma", como lo expresó Hansi Flick.

Sin embargo, si Raphinha sigue siendo subestimado por el público futbolístico en general, no podría ser más estimado en el Barcelona, por lo que el jefe del Blaugrana Flick está tan feliz de tener al versátil extremo izquierdo completamente en forma y en acción nuevamente de cara al enfrentamiento de la Supercopa de España del domingo contra el Real Madrid...

  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Una adaptación difícil

    Es gracioso pensarlo ahora, pero Barcelona estuvo a punto de deshacerse de Raphinha durante el verano de 2024.

    Su rendimiento había sido decepcionante en sus primeras temporadas en el club, pero todavía tenía un valor de mercado razonable, por lo que los catalanes, con problemas financieros, consideraron seriamente venderlo para financiar un movimiento por Nico Williams.

    Raphinha también estaba abierto a salir, y no por primera vez. Había pensado en irse durante un inicio "muy desafiante" de su carrera en el Barça.

    "Mi adaptación al club fue difícil," confesó el fichaje de 60 millones de euros (50 millones de libras/66 millones de dólares) desde el Leeds United en una entrevista con RAC1. "Sabía que era algo que tenía que pasar, pero no que sería tan difícil a nivel personal.

    "Esto me movió la cabeza un poco, a veces pensaba en irme, no al final de la temporada, sino en la primera mitad de la temporada. El Barça es un club enorme y es normal que sea difícil [adaptarse]. Pero no estaba acostumbrado a eso [tipo de lucha]."

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Listo para dejar Barcelona

    Por la segunda mitad de su segunda temporada, Raphinha comenzaba a encontrar su ritmo - ha admitido que los tres goles que anotó durante el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain representaron un punto de inflexión - pero el ligero repunte en el rendimiento solo hizo que su salida fuera más probable, ya que generó más interés externo en sus servicios.

    Sin embargo, la decisión del Barça de despedir a Xavi y reemplazarlo con Flick cambió todo.

    "Estaba pensando en dejar el Barça nuevamente después de la Copa América 2024," reveló en una entrevista con Globo Esporte. "Cada día, había rumores sobre mí firmando con un equipo u otro.

    "Las cosas no salieron como deberían; tuve una temporada peor de lo esperado, y vi a la gente pidiéndome que me fuera, mientras que diarios informes de mi salida surgían.

    "Consideré seriamente irme. No me sentía mentalmente cómodo hasta que Flick me llamó."

  • FBL-KSA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    Tentado por el cambio a Arabia Saudita

    Raphinha habló con Flick dos veces: primero por teléfono; y luego nuevamente en persona antes del comienzo de la pretemporada. Antes de esas conversaciones, el producto de Porto Alegre que se había forjado jugando en los famosos torneos de varzea de Brasil fue seriamente tentado a aceptar el dinero que le cambiaría la vida para ir a jugar en Arabia Saudita.

    "He estado jugando al fútbol desde que tenía 15 años," explicó Raphinha a ESPN. "He pasado por buenos y malos momentos en todas partes, así que llegó un momento en el que pensé que era hora de cuidar de mí mismo y de mi familia.

    "No solo habría solucionado mi vida personal, sino también la vida de mis padres, mi hijo... mucha gente."

    Flick, sin embargo, convenció a Raphinha de quedarse en Barcelona, y ahora está increíblemente agradecido de haberlo hecho.

  • FC Barcelona v Real Valladolid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    El factor Flick

    Raphinha ha admitido abiertamente que estaba un poco frustrado por la forma en que fue utilizado por el predecesor de Flick, Xavi. No tuvo problema en hacer su parte defensiva. Pero sintió que se le pedía retroceder demasiado. Y mantenerse demasiado abierto. El resultado neto fue que no se sentía tan involucrado en el juego de ataque del Barca como le hubiera gustado.

    "Soy un jugador al que realmente le gusta marcar y asistir," le dijo al sitio web oficial de La Liga. "Sé que cuanto más cerca esté del gol, más oportunidades tengo de marcar o pasar, mientras que cuando estoy un poco más lejos en la banda puede ser un poco más complicado."

    Ahora, sin embargo, Raphinha es central en el plan de juego del Barca, tanto es así, de hecho, que cuando no está, su ausencia es dolorosamente evidente.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Insistente pero apasionado

    Barcelona tuvo su buena cantidad de lesiones durante la primera mitad de la temporada, pero Flick no tuvo problema en admitir que estaba "particularmente triste" por la indisponibilidad de Raphinha. "Es tan importante para nosotros," dijo el alemán, "porque es él quien pone la presión."

    De hecho, cuando se trata de trabajar intensamente, Raphinha lidera con el ejemplo. Pero tampoco se calla nunca, constantemente pide más intensidad a sus compañeros de equipo.

    "A menudo siento que soy un poco insistente, quizá demasiado," admitió en una entrevista en TikTok. "Hay muchas veces en que los otros chicos piensan que hablo demasiado, que soy molesto y que exijo demasiado de ellos, pero así soy yo.

    "Exijo más de las personas de quienes sé que pueden dar mucho más. Alguien tiene que hacerlo, y acepto esta responsabilidad. Luego, en el vestuario, nos abrazamos y celebramos la victoria."

    Barca bien podría estar celebrando otra victoria en Jeddah el domingo por la noche, ya que no podrían estar en mejor forma de cara al Año Nuevo, y el regreso de Raphina es una de las principales razones por las que.

  • Barcelona v Athletic Club: Spanish Super CupGetty Images Sport

    'Mejoraremos'

    El Barca ha perdido cuatro partidos en todas las competiciones esta temporada. Raphinha se perdió tres de ellos por lesión y comenzó el otro en el banquillo. También ha sido titular siete veces desde que se recuperó del problema en el isquiotibial que lo mantuvo fuera de juego durante dos meses. No es sorprendente que el Barca ganara cada uno de esos partidos, con Raphinha directamente involucrado en ocho goles.

    También se ha convertido en una figura tan influyente en el vestuario que su mera presencia en el campo eleva a quienes lo rodean. "Tener a Raphinha con nosotros es un gran placer, especialmente para los jugadores jóvenes," dijo recientemente el lateral izquierdo del Barca Alejandro Balde, "porque siempre ofrece muchos consejos."

    Sin embargo, Raphinha también puede ser una fuente de consuelo y aliento para Flick. Durante la trabajosa victoria sobre Alavés en noviembre pasado, fue a tranquilizar a su entrenador preocupado, que estaba sentado en el banquillo del Barca visiblemente emocionado. "Mejoraremos," le dijo a Flick. "Seremos mucho mejores en los próximos partidos." Y Raphinha tenía razón.

    Actualmente, el Barca lleva una racha de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y la goleada de 5-0 al Athletic Club en las semifinales de la Copa del Rey el miércoles se sintió como una declaración de intenciones. No es sorprendente que Raphinha fuera clave, creando dos goles y anotando uno él mismo. Fue el tipo de actuación decisiva que había mostrado de forma notablemente regular la temporada pasada y sugirió que 2026 podría ser incluso un año más grande para el internacional brasileño que 2025.

    Ha descrito ganar la Liga de Campeones como "un desafío personal", y levantar la Copa del Mundo como su "mayor sueño". Sin embargo, Raphinha también ha admitido que se siente impulsado por la decepción de no obtener el reconocimiento que sentía que "merecía" después de la mejor temporada de su carrera, y eso posiblemente no sea algo malo para el Barcelona.

    Flick tenía toda la razón cuando dijo que dejar fuera al jugador de 29 años del Once Ideal de FIFA The Best era "una broma", pero el Blaugrana podría terminar riendo el último porque, mientras que el extremo del Madrid Vinicius Junior aún no se ha recuperado del golpe del Balón de Oro 2024, la misión de venganza de Raphinha ya parece que podría ser un éxito espectacular.
Supercopa
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0