Real Madrid confirma lesión de Franco Mastantuono antes del duelo de Champions League contra el Liverpool

El Real Madrid confirmó oficialmente que a Franco Mastantuono se le ha diagnosticado pubalgia, conocida comúnmente como hernia deportiva. En un comunicado breve, el club indicó: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado pubalgia. Su recuperación será supervisada.”

No se ofreció un plazo estimado de recuperación, por lo que el joven de 18 años queda fuera de manera indefinida. Mastantuono no se entrenó con el equipo antes del viaje a Anfield, trabajando en su lugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas bajo la supervisión del personal médico.

La lesión llega en un momento delicado tanto para el jugador como para el entrenador Xabi Alonso, quien ha contado con el adolescente argentino como parte de su rotación ofensiva esta temporada. Mastantuono ha disputado 12 partidos en todas las competiciones, marcando un gol y dando una asistencia, pero recientemente ha alternado entre el once titular y el banquillo debido al regreso de figuras clave como Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎