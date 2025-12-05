Getty Images Sport
Real Madrid confirma baja de dos meses para Trent Alexander-Arnold tras lesión muscular
Alexander-Arnold se perderá dos meses por lesión en el muslo
Alexander-Arnold sufrió su última lesión durante la victoria 3-0 del Real Madrid sobre el Athletic Club, retirándose temprano en la segunda mitad tras brindar su primera asistencia en LaLiga en San Mamés. El lateral derecho señaló de inmediato al banquillo y recibió atención médica antes de ser sustituido, generando preocupación debido a su reciente ausencia por un problema en el tendón de la corva. Las pruebas médicas confirmaron una lesión muscular en el recto femoral del cuádriceps izquierdo, con un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente dos meses.
Este contratiempo se suma a un inicio irregular para el exdefensor del Liverpool en el Santiago Bernabéu, donde apenas ha tenido apariciones debido a problemas musculares persistentes. A comienzos de temporada ya se perdió unas seis semanas por una distensión en el tendón de la corva, y los medios españoles han cuestionado si se ha adaptado por completo a la intensidad del Real Madrid. Esta nueva lesión llega justo cuando el jugador de 27 años empezaba a encontrar su ritmo tras un inicio limitado en las competiciones.
Su baja también evidencia la creciente vulnerabilidad del Madrid en las bandas defensivas, con Dani Carvajal fuera hasta principios de 2026. Xabi Alonso deberá ahora enfrentar la compleja tarea de reorganizar la defensa en medio de un calendario exigente que combina compromisos nacionales y europeos.
- Getty Images Sport
Valverde y Asensio volverán a ser la solución provisional de Xabi Alonso
La prolongada ausencia de Alexander-Arnold agrava los problemas defensivos del Real Madrid, especialmente mientras el equipo compite por los principales títulos y lidia con una lista de lesiones cada vez mayor. La falta de ambos laterales derechos consolidados obliga a Xabi Alonso a depender de soluciones improvisadas, con Federico Valverde o Raúl Asensio como posibles parches. Estos ajustes, sin embargo, pueden comprometer la estabilidad que el Madrid ha estado intentando recuperar tras actuaciones defensivas inconsistentes en las últimas semanas.
No es la primera vez que el club blanco debe afrontar largas ausencias en la posición de lateral derecho, ya que Carvajal ha sufrido múltiples contratiempos físicos en temporadas recientes. Esto aumenta la carga sobre Valverde, naturalmente mediocampista, limitando su influencia en el centro del campo, donde normalmente aporta atletismo y progresión del balón. Con el equilibrio táctico afectado, Madrid ahora debe redistribuir responsabilidades en todo el equipo para compensar un flanco debilitado.
El exigente calendario de invierno obligará al equipo a afrontar compromisos domésticos mientras se prepara para la Supercopa de España, lo que implica que Alonso debe mantener un nivel competitivo alto sin dos especialistas senior en la misma posición. La situación también incrementa la presión sobre los líderes del vestuario, que deben garantizar resultados en medio de un escrutinio creciente tras una racha de actuaciones irregulares.
Alexander-Arnold afronta una recuperación delicada
La lesión del recto femoral diagnosticada por el equipo médico del Real Madrid supone un revés especialmente delicado para Alexander-Arnold, dado que su juego depende de la aceleración, los pases largos y las carreras por las bandas. Este tipo de lesiones requiere una rehabilitación cuidadosa para evitar recaídas, especialmente para un jugador que ya sufrió un desgarro significativo de isquiotibiales en la misma temporada. Por ello, se espera que el club adopte un enfoque cauteloso y no apresure su regreso a la acción.
La temporada de debut del lateral de 27 años ya se ha visto limitada por problemas de acondicionamiento físico, lo que ha reducido su capacidad de adaptarse a la estructura táctica del Madrid y de contribuir de forma consistente en una nueva liga. Además, sus minutos escasos han dificultado que desarrolle el ritmo ofensivo y la química defensiva que se espera de un lateral en este sistema.
- Getty Images Sport
Alexander-Arnold apunta a un regreso en febrero
Se espera que el Real Madrid confirme un cronograma más preciso del regreso de Alexander-Arnold hacia finales de diciembre o principios del nuevo año. Las estimaciones iniciales apuntan a una ausencia de ocho a diez semanas, lo que lo descartaría hasta principios de 2026. Xabi Alonso deberá confiar en Valverde, Asensio o realizar ajustes tácticos para mantener la continuidad en el lateral derecho durante uno de los periodos más exigentes de la temporada.
Cuando Alexander-Arnold regrese, el club espera que recupere rápidamente su forma y pueda contribuir de manera decisiva en la segunda mitad de la campaña, aunque su ritmo interrumpido podría requerir una reintegración gradual al equipo.
Anuncios