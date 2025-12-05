Real Madrid confirma baja de dos meses para Trent Alexander-Arnold tras lesión muscular

Alexander-Arnold sufrió su última lesión durante la victoria 3-0 del Real Madrid sobre el Athletic Club, retirándose temprano en la segunda mitad tras brindar su primera asistencia en LaLiga en San Mamés. El lateral derecho señaló de inmediato al banquillo y recibió atención médica antes de ser sustituido, generando preocupación debido a su reciente ausencia por un problema en el tendón de la corva. Las pruebas médicas confirmaron una lesión muscular en el recto femoral del cuádriceps izquierdo, con un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente dos meses.

Este contratiempo se suma a un inicio irregular para el exdefensor del Liverpool en el Santiago Bernabéu, donde apenas ha tenido apariciones debido a problemas musculares persistentes. A comienzos de temporada ya se perdió unas seis semanas por una distensión en el tendón de la corva, y los medios españoles han cuestionado si se ha adaptado por completo a la intensidad del Real Madrid. Esta nueva lesión llega justo cuando el jugador de 27 años empezaba a encontrar su ritmo tras un inicio limitado en las competiciones.

Su baja también evidencia la creciente vulnerabilidad del Madrid en las bandas defensivas, con Dani Carvajal fuera hasta principios de 2026. Xabi Alonso deberá ahora enfrentar la compleja tarea de reorganizar la defensa en medio de un calendario exigente que combina compromisos nacionales y europeos.