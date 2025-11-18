Getty Images Sport
Real Madrid cederá 10% del Santiago Bernabéu mientras Florentino Pérez busca nuevas inversiones
Florentino Pérez activa la segunda “palanca” para recaudar hasta 1.000 millones de euros
Según El Periódico, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha puesto en marcha uno de los cambios corporativos más relevantes en la historia moderna del club, al presentar planes para vender aproximadamente un 10 % de una nueva entidad comercial con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Esta iniciativa llega tras un acuerdo previo, en el que el club vendió el 20 % de las futuras ganancias del Santiago Bernabéu a Sixth Street y Legends por 360 millones de euros (£317 m/$417 m), una operación financiera considerada la primera “palanca” del Madrid.
Pérez explicó la nueva propuesta directamente a los socios, resaltando la importancia de modernizar la estructura organizativa del club sin alterar el modelo tradicional de propiedad de los socios. Como les comunicó:
"Nuestro club debe contar con una estructura que nos proteja como institución y también a todos nosotros como propietarios del Real Madrid. Por ello, presentaré a esta Asamblea una propuesta de reorganización corporativa que asegure nuestro futuro, nos proteja de las amenazas externas y, sobre todo, garantice que los socios sigan siendo los verdaderos dueños del club y de sus activos financieros."
Estas declaraciones reflejan el esfuerzo del presidente por equilibrar la necesidad de atraer inversiones con la identidad del club, históricamente preservada como entidad deportiva no-SAD. Pérez ha admirado desde hace tiempo el modelo alemán 50+1, pero las leyes españolas dificultan la adopción de un sistema similar. Sin un marco legal que permita transformar al Real Madrid en un híbrido al estilo del Bayern Múnich, el club busca crear un esquema de subsidiarias que posibilite la inversión sin perder el control deportivo.
Florentino Pérez se apoya en asesores
Los asesores financieros del Real Madrid, incluidos Anas Laghrari, Key Capital Partners y Clifford Chance, habrían diseñado una estrategia que replica el modelo aplicado en 2021 con Real Madrid Estadio SL, la sociedad que gestiona actualmente varias operaciones del Bernabéu. Pérez planea ahora crear una entidad comercial similar, en la que los inversores puedan participar sin tener influencia en los órganos de gobierno del club.
Este enfoque protege al Real Madrid de convertirse en una sociedad anónima deportiva, lo que diluiría el poder histórico de los socios. En lugar de vender directamente el club, los inversores adquirirían acciones de un negocio encargado de patrocinios, operaciones del estadio, eventos y derechos de marketing. El área deportiva —primer equipo, cantera, entrenadores y decisiones deportivas— seguiría bajo control total de los socios.
Pérez volvió a recalcar la importancia de mantener la identidad del club centrada en sus socios durante su mensaje en la asamblea interna. Con los gastos del renovado Bernabéu ascendiendo a 1.347 millones de euros, muy por encima de los 575 millones previstos inicialmente, el club necesita una nueva inyección de liquidez para estabilizar su situación financiera.
La creciente deuda del Santiago Bernabéu impulsa al Real Madrid hacia inversiones controladas
La situación financiera del Real Madrid se ha vuelto cada vez más exigente con cada revisión del proyecto del Bernabéu. Al 30 de junio de 2025, la deuda pendiente del préstamo para el estadio ascendía a 1.132 millones de euros. Factores como la inflación, la guerra en Ucrania, el césped retráctil (225 millones de euros) y la instalación de sistemas acústicos avanzados para conciertos han incrementado el costo total, que ahora alcanza los 1.347 millones de euros. A pesar del enorme potencial comercial del estadio modernizado, la presión financiera a corto plazo es considerable.
El nuevo modelo del club refleja, de manera más controlada, las “palancas” que el Barcelona ha utilizado para sortear dificultades económicas. El Barça creó entidades como Barca Studios, Barca Licensing Merchandising y el Barca Innovation Hub. Pérez pretende seguir un camino similar, pero con salvaguardias más estrictas: cualquier acción emitida por la nueva empresa se distribuirá automáticamente y de forma gratuita entre los socios actuales del club, funcionando más como derechos de membresía que como instrumentos financieros negociables.
Es fundamental que la empresa comercial creada bajo este modelo permanezca bajo el control mayoritario del Real Madrid, asegurando que los socios sigan siendo los máximos responsables de las decisiones del club.
Informes previos también indican que el club estudia una escisión parcial entre sus operaciones deportivas y comerciales, un enfoque que podría sentar las bases para un modelo híbrido de gobernanza más estructurado. Los inversores tendrían participaciones minoritarias en el brazo comercial, mientras que la entidad deportiva permanecería intacta, protegiendo la filosofía que Pérez ha defendido durante más de dos décadas.
Este esquema no solo busca atraer capital, sino también blindar al Real Madrid frente a posibles riesgos políticos, legales o de mercado en el futuro.
Controles legales y hoja de ruta de inversión a largo plazo
El siguiente paso inmediato es la celebración de una asamblea extraordinaria, en la que los socios votarán la propuesta de reestructuración presentada por Pérez. Actualmente, los asesores del club están ultimando el marco legal y fiscal para garantizar el cumplimiento de la Ley del Deporte española, que exige que todos los ingresos comerciales se reinviertan en actividades deportivas y prohíbe la distribución de beneficios.
En caso de aprobarse, el Bernabéu dará luz verde a la creación de la nueva subsidiaria, definirá los activos comerciales que gestionará y comenzará las negociaciones con inversores que ya han mostrado interés en aportar capital. El club dará prioridad a socios estratégicos con visión a largo plazo en empresas deportivas globales, en lugar de a firmas financieras con enfoque a corto plazo.
A nivel general, esta iniciativa refleja la intención del Real Madrid de prepararse para el futuro de su modelo financiero, en un contexto donde el fútbol internacional está cada vez más dominado por clubes respaldados por el Estado y grandes grupos de inversión globales.
