Real Madrid apunta a Nico Schlotterbeck tras enfriarse la opción de Dayot Upamecano
El golpe de Upamecano obliga a un cambio en la estrategia
La planificación del Real Madrid de cara al próximo mercado de verano ha tenido que ser revisada de forma significativa tras los últimos acontecimientos en Alemania. La directiva blanca había señalado al central del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, como su principal objetivo para reforzar la defensa. El atractivo del internacional francés era doble: su rendimiento contrastado al más alto nivel, especialmente en la Champions League, y, sobre todo, su situación contractual.
En un principio, Upamecano fue considerado el “candidato ideal” por el club, ya que su contrato se acercaba a su final, lo que abría la puerta a una llegada como agente libre. Se trataba de una fórmula que el Real Madrid ha sabido explotar con éxito en los últimos años con fichajes como los de Antonio Rüdiger, David Alaba y Kylian Mbappé. No obstante, los reportes más recientes señalan que el defensor está muy cerca de renovar con el Bayern, lo que prácticamente descarta la opción de incorporarlo sin coste.
Con Upamecano casi fuera del radar y con el interés aparentemente enfriado en el central del Liverpool, Ibrahima Konaté, los campeones de Europa se han visto obligados a reajustar su lista de prioridades. En ese contexto, el nombre que ha ganado fuerza es el de Nico Schlotterbeck, actual zaguero del Borussia Dortmund.
Schlotterbeck se convierte en la prioridad
Según un reporte de Bild, un posible traspaso de Nico Schlotterbeck al Real Madrid es cada vez “más probable”, a medida que el club blanco intensifica sus movimientos para asegurar su fichaje.
A diferencia de Dayot Upamecano, Schlotterbeck no estaría disponible como agente libre. El contrato del defensor de 26 años con el Borussia Dortmund se extiende hasta el verano de 2027, lo que coloca al club alemán en una posición de fuerza a la hora de negociar. De acuerdo con diversos informes, el conjunto de la Bundesliga exigiría al menos 50 millones de euros por su traspaso, aunque algunas versiones elevan el precio hasta los 70 millones para desprenderse de su líder defensivo.
Pese al elevado coste, Schlotterbeck se ha convertido en el principal nombre dentro de la lista interna de prioridades del Real Madrid para reforzar la zaga central. El jugador, según se informa, estaría abierto a la posibilidad de llegar al Santiago Bernabéu, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Por su parte, el Dortmund preferiría venderlo a un club extranjero antes que verlo fichar por el Bayern Múnich.
Dortmund exige claridad
La incertidumbre en torno al futuro de Nico Schlotterbeck se ha convertido en uno de los temas centrales en el Borussia Dortmund. El club lleva varios meses intentando renovar el contrato del internacional alemán, pero hasta ahora esos esfuerzos no han derivado en un acuerdo.
La directiva del Dortmund busca evitar que la situación se convierta en una larga saga que se extienda hasta el mercado de fichajes de verano. En ese contexto, Sebastian Kehl, director deportivo del club, se refirió recientemente al tema en una entrevista y dejó claro que esperan una definición en el corto plazo.
“Hemos mantenido conversaciones buenas y de confianza desde hace tiempo, y habrá una decisión cuando corresponda”, afirmó Kehl. “Pero, sin duda, no será algo que se resuelva recién en verano; todos los involucrados estamos de acuerdo en eso”.
La necesidad defensiva del Real Madrid
La búsqueda del Real Madrid por un defensor central de primer nivel se da en medio de un periodo de inestabilidad en su línea defensiva. En los últimos 18 meses, el club ha tenido que lidiar con lesiones de larga duración de piezas clave como Éder Militão y David Alaba, una situación que ha llevado la profundidad de la plantilla al límite.
Si bien Antonio Rüdiger se ha consolidado como un pilar en la zaga, su contrato finaliza este verano y la necesidad de planificar un relevo a medio plazo se ha convertido en una prioridad para la directiva. En ese sentido, el perfil de Nico Schlotterbeck encaja a la perfección: central zurdo, con buena salida de balón y experiencia en escenarios de máxima exigencia.
No obstante, el giro desde un fichaje a coste cero como el de Dayot Upamecano hacia una inversión millonaria por Schlotterbeck supone un cambio relevante en la planificación financiera del club para el próximo verano. Queda por ver si Florentino Pérez autorizará un desembolso de tal magnitud por un defensor o si la negativa del jugador a renovar con el Dortmund abrirá la puerta a una negociación a la baja.
Por ahora, la decisión está en manos de Schlotterbeck. Con el Borussia Dortmund presionando por una respuesta y el Real Madrid atento a cada movimiento, las próximas semanas podrían ser decisivas para saber si el zaguero alemán se convierte en la próxima figura en dar el salto de la Bundesliga a LaLiga.
