Rayan Cherki revela cómo Pep Guardiola hace todo más fácil en el Manchester City y elogia fichaje de verano

Cherki declaró al sitio web del Manchester City: “Es la intensidad que Pep transmite al fútbol cada día. Es increíble ver la energía que pone en el deporte. Realmente impresiona la intensidad emocional y el compromiso que aporta a su trabajo diario.

“Desde que entré en el fútbol profesional, Pep siempre representó la visión del juego que tenía en mi cabeza, la forma en la que quería jugar. Por eso, cuando llegué aquí, todo se volvió más claro y simple para mí. Creo que es la combinación perfecta”.

El extremo agregó: “Si tuviera que describir mi juego, diría que me gustan las cosas bonitas. Amo el fútbol, me emociona, me gusta que mis compañeros disfruten y que los aficionados lo hagan también.

“Se trata de ser efectivo y de brindar placer a quienes están en el estadio. No todas las vidas son fáciles, y cuando los aficionados vienen, quieren disfrutar 90 minutos de puro placer y olvidarse de todo.

“Ese es mi objetivo: disfrutar del juego y ser eficaz al mismo tiempo”.