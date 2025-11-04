Rayan Cherki puede ser jugador para Pep Guardiola después de todo: el 'alma libre' está superando su reputación individualista para ganarse la confianza del técnico del Manchester City

Guardiola elogió el "coraje para jugar" de Cherki después del partido, mientras también destacaba "este talento especial, la conexión con la gente de frente, que es única". Pero la entrevista previa al partido con Sky Sports del entrenador proporcionó más información sobre por qué le gusta Cherki y, fundamentalmente, por qué está dispuesto a tolerar su racha individualista.
"Todos los entrenadores hacen un juego de ajedrez, [diciéndoles a los jugadores] 'Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello' y él es un poco un alma libre", explicó Guardiola. "Es un jugador especial y es tan joven y, con suerte, puede estar abierto y consciente para aprender lo que el equipo necesita de él con o sin el balón y todas las acciones que necesitamos. Pero por supuesto, él aporta algo al frente que es único".
Guardiola es quizás más conocido que cualquier otro entrenador por tratar a sus jugadores como piezas de ajedrez, y famosamente extrajo toda la imprevisibilidad y destellos de Jack Grealish para hacerlo más valioso para su equipo del City. Pero aunque no dejará exactamente a Cherki a su suerte todo el tiempo, ya lo ve dentro de una categoría de jugadores en los que confía para hacer lo que sientan correcto en el ataque.
"En los grandes clubes necesitas talento, necesitas disciplina", añadió. "La disciplina es simplemente estar todos juntos y decidir lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esto, de lo contrario, jugar al fútbol moderno es imposible. Después de eso, en el último tercio, nunca le dije a Raheem Sterling o Savinho o Leroy Sané o Riyad Mahrez 'Ahora tienes que ir a la izquierda o a la derecha'. Solo fluye con tu talento, inventa algo en el último tercio".
Cherki siempre ha sido capaz de rendir en el último tercio, pero ahora tiene el beneficio adicional de trabajar con el delantero más letal del mundo. Y si puede mantener su entendimiento con Haaland y entender lo que Guardiola quiere que haga cuando no está atacando, demostrará ser una verdadera ganga.