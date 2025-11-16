Raúl Jiménez arremete contra la afición tras los abucheos a la Selección mexicana en el partido amistoso ante Uruguay en Torreón
México iguala con Uruguay
México y Uruguay se enfrentaron en un partido amistoso como parte de la última Fecha FIFA del 2026 en el Estadio Corona de Torreón, donde no pasaron del empate 0-0 en un juego que se vivió con mucha intensidad y hubo varios roces entre futbolistas de ambas selecciones.
Los aficionados mexicanos que se dieron cita a las tribunas del estadio no estuvieron muy contentos con lo visto por parte del Tricolor y mostraron su inconformidad abucheando al selectivo, algo que no agradó a los jugadores, especialmente a Raúl Jiménez.
- Getty
Jiménez explota contra la afición
Al finalizar el juego, Raúl Jiménez fue entrevistado por TV Azteca y al ser cuestionado si se iba triste por no poder conseguir la victoria ante Uruguay, aseguró que le daba mas tristeza la actitud de la afición en el Estadio Corona.
"Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen. Que (griten) 'fuera Vasco', que le griten p*to al portero", declaró el delantero de la Selección mexicana.
El atacante de igual manera, reflexionó sobre los pocos partidos que el Tri disputa en territorio mexicano: "Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Hay que seguir adelante", finalizó.
Raúl está cerca de hacer historia
Hasta el momento, Raúl Jiménez suma 44 goles con la camiseta de la Selección mexicana, siendo el tercer máximo anotador de México en la historia. Se encuentra a dos tantos de empatar a Jared Borgetti y a ocho de Javier 'Chichcarito' Hernández, quien es el goleador histórico del equipo mexicano.
El futbolista del Fulham además, tiene una deuda pendiente en las Copas el Mundo, ya que no ha podido marcar en sus tres participaciones en el torneo y espera poder romper esa sequía en el 2026.
- AFP
Lo que sigue para México
México ahora, se enfocará en su último partido del 2025, cuando se enfrenten en un amistoso a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, este martes 18 de noviembre. Javier Aguirre usará el duelo ante los paraguayos para disipar dudas sobre los jugadores que integrarán la lista final de cara a la Copa del Mundo.
El próximo 5 de diciembre, se celebrará el sorteo del Mundial y ese día, la Selección mexicana conocerá a sus rivales y podrán ir definiendo cómo será la preparación durante el primer semestre del 2026 y con qué selecciones disputarán amistosos.