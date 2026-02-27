Getty Images Sport
Raúl Asencio, del Real Madrid, descartado por una lesión en el cuello tras una colisión con Eduardo Camavinga, mientras Álvaro Arbeloa se enfrenta a un problema defensivo
Terrible colisión con Camavinga
El incidente ocurrió durante el tenso encuentro europeo del Real Madrid contra el Benfica, dejando a los aficionados con la respiración contenida. El joven defensa Asencio se vio envuelto en un feroz choque aéreo con su propio compañero de equipo. Según informó Marca, los espectadores compararon la violenta colisión con un accidente de coche, y el joven español fue el que sufrió el mayor impacto, ya que su cuello se dobló violentamente hacia atrás. El impacto físico del choque indicó inmediatamente que no se trataba de una lesión futbolística habitual.
El personal médico del club no perdió tiempo en responder a la alarmante situación en el campo. Conscientes de la gravedad potencial del traumatismo cervical, los médicos inmovilizaron cuidadosamente a Asencio con un collarín antes de sacarlo del campo en camilla. Fue trasladado directamente a un hospital local para ser evaluado de urgencia, bajo la atenta mirada del médico jefe del Real Madrid, Niko Mihic, para descartar cualquier daño grave en la columna vertebral.
Diagnóstico oficial y actualización de Asencio
Tras una tensa noche de observación médica y pruebas exhaustivas en el hospital, el Real Madrid emitió un comunicado oficial para aclarar el estado del defensa. El informe médico supuso un gran alivio, ya que confirmaba: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una distensión cervical. A la espera de evolución». Aunque las primeras imágenes eran muy preocupantes, el diagnóstico indicaba que, afortunadamente, el jugador de 22 años había evitado el peor de los casos en lo que respecta a su columna vertebral.
A pesar del evidente dolor y la frustración por perderse los próximos partidos de liga, Asencio se mantuvo muy positivo sobre su eventual regreso a los terrenos de juego. Rápidamente recurrió a sus cuentas personales en las redes sociales para tranquilizar a la preocupada afición madridista, demostrando su fuerte mentalidad. Escribió: «¡Gracias por todos los mensajes de ánimo! ¡Solo ha sido un susto! Vamos a por la siguiente ronda. ¡Hala Madrid!». Su optimista mensaje tranquilizó inmediatamente a los seguidores que seguían su recuperación.
Arbeloa se enfrenta a una grave escasez defensiva.
Aunque el optimismo personal del jugador es una señal positiva, la realidad práctica para el entrenador Álvaro Arbeloa es cada vez más complicada. La pérdida de Asencio crea un enorme vacío en la plantilla justo cuando se preparan para un partido muy físico de La Liga contra el Getafe. El canterano se había convertido inesperadamente en un pilar fundamental del primer equipo esta temporada, y su repentina ausencia pone de relieve la alarmante falta de profundidad que actualmente afecta a la defensa del Santiago Bernabéu.
Mientras el equipo médico supervisa la fase de reposo de Asencio, Arbeloa se ve obligado a lidiar con un calendario complicado con una defensa muy mermada. En estos momentos, Antonio Rüdiger y David Alaba son los únicos centrales veteranos en plena forma disponibles para jugar. Esta precaria situación deja al cuerpo técnico sin margen de error ni posibilidad de rotaciones tácticas en un periodo en el que cada punto es vital, lo que supone una enorme presión física y mental para los defensas veteranos que quedan.
A la espera de Huijsen en medio de las lesiones
En medio de la sombría crisis defensiva actual, hay un tenue rayo de esperanza en el horizonte en lo que respecta a posibles refuerzos. El joven defensa Dean Huijsen se está acercando poco a poco a la fase final de su rehabilitación tras recuperarse de una frustrante lesión en la pantorrilla durante la última semana. Sin embargo, el departamento médico está actuando con extrema cautela, ya que aún no ha reanudado los entrenamientos con el grupo y su disponibilidad para el próximo partido contra el Getafe sigue siendo una duda importante y persistente.
El club es muy consciente de que precipitar el regreso de Huijsen podría provocar una recaída a largo plazo, lo que solo agravaría los problemas de Arbeloa. Por ahora, la atención se centra principalmente en la recuperación diaria de Asencio de su grave lesión cervical. Sin una fecha definitiva para su regreso a la competición, el Real Madrid debe adaptarse de forma creativa a su ausencia y esperar que sus estrellas en forma puedan soportar las exigentes demandas de competir por títulos en múltiples frentes.
