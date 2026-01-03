La idea de que es más fácil para los delanteros marcar goles en la Serie A es obviamente debatible, pero los trolls en línea tenían todo el derecho de señalar que salir del United no había sido realmente "decisión" de Hojlund. Durante todo el verano, fue muy vocal sobre su deseo de quedarse y "luchar por su puesto" - solo para ser forzado a salir de Old Trafford por el entrenador Ruben Amorim tras la adquisición de £74 millones ($99.5m) de Benjamin Sesko.
Sin embargo, incluso si Hojlund finalmente tuvo poco que decir en su salida del United, lo que ya está claramente evidente es que mudarse al Napoli fue lo mejor que podría haber hecho. "Había clubes más prestigiosos interesados" en sus servicios, según el director deportivo del Partenopei, Giovanni Manna. Pero Hojlund sintió que un traslado al Stadio Diego Armando Maradona era "exactamente lo que necesito ahora en mi carrera" - y ya ha demostrado ser una elección inspirada.
De hecho, un movimiento permanente de £38m ($51m), que depende de la clasificación a la Liga de Campeones es prácticamente "una formalidad" a los ojos de Manna - porque mientras Sesko ahora está luchando incluso más de lo que el danés alguna vez lo hizo bajo Amorim, Hojlund ha renacido en Italia gracias a Antonio Conte...