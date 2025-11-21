RANKING: Antoine Semenyo tiene su elección de los 'Big Six' de la Premier League - pero, ¿por quién debería fichar la estrella de Bournemouth?

Al igual que United, los Spurs estuvieron muy vinculados con Semenyo durante el verano. Y al igual que United, terminaron buscando en otro lado después de que extendiera su contrato con Bournemouth hasta 2030.

Sin embargo, aunque Mohammed Kudus fue una contratación inteligente para el lado derecho, a los Spurs todavía les falta una fuerza penetrante por el flanco izquierdo porque el mediocampista ofensivo de los Países Bajos, Xavi Simons, es más adecuado para un rol central y si alguien piensa que Richarlison es la respuesta, no ha entendido la pregunta. Por lo tanto, sería una gran sorpresa si los Spurs no están considerando seriamente al menos hablar con Semenyo y sus representantes para establecer el costo total de cualquier posible acuerdo.

Por supuesto, los Spurs serán muy conscientes de que una cláusula de rescisión no hace que una transferencia sea una formalidad. Pensaron que tenían un acuerdo para Morgan Gibbs-White asegurado durante el verano, solo para que Nottingham Forest se aferre y convenza al internacional inglés de firmar un nuevo contrato en el City Ground.

Sin embargo, Bournemouth ha sido muy abierto acerca del hecho de que no bloquearán el camino de Semenyo si él quiere unirse a un club de la Liga de Campeones, lo que significa que una salida en enero ahora parece muy probable. Sin embargo, si el fanático del Arsenal, Semenyo, realmente querría unirse a los Spurs es otra historia por completo, especialmente porque casi con seguridad habrá otras opciones más emocionantes disponibles para él...