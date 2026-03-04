Rafael Leao tomará una decisión sobre su contrato con el AC Milan en unas «semanas», ya que la elevada cláusula de rescisión supone un obstáculo clave

Según Calciomercato, el AC Milan está actuando con un objetivo claro: asegurar el futuro a largo plazo de su emblemático extremo. Siguiendo la tendencia de renovar a figuras clave como Mike Maignan, los rossoneri están decididos a mantener al astro portugués como la cara definitiva de la nueva era del club bajo la dirección de Massimiliano Allegri. Las conversaciones llevan en marcha desde finales de enero, lideradas por el director deportivo Igli Tare, con el objetivo de conseguir un compromiso mucho más allá de su actual contrato, que expira en 2028.

Ambas partes comparten un fuerte deseo mutuo de continuar su andadura juntos en Lombardía. Leao recordó recientemente a la afición de San Siro su olfato goleador con un decisivo segundo gol contra el Cremonese. El ambiente que rodea estas conversaciones actuales es notablemente más relajado y familiar que la prolongada y complicada saga legal de 2023 con el Sporting CP. Paso a paso, el diálogo está pasando a ser una negociación formal con absoluta serenidad y sin prisas.