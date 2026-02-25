Getty Images
Traducido por
Rafael Leao habla sobre el devastador impacto que ha tenido la muerte de Diogo Jota en el vestuario de Portugal
El alma de Portugal sacudida
Leao, que tenía una estrecha relación con el exjugador del Liverpool, ofreció una emotiva visión del carácter del hombre detrás de los goles. Más allá de sus hazañas en el campo, Jota fue recordado por sus compañeros de equipo como una persona generosa y solidaria, siempre dispuesta a escuchar y echar una mano. Su ausencia ha dejado un vacío importante en la dinámica del equipo, tanto como deportista de talla mundial como amigo querido, cuya presencia era una fuente constante de positividad durante las concentraciones internacionales.
- AFP
¿Qué dijo Rafael Leao?
En una emotiva entrevista con la CBS, Leao reflexionó sobre los momentos personales que definieron la personalidad de Jota. Dijo: «Todo el mundo se preocupaba por él. Aunque a veces se quedaba en su rincón hablando con su mujer o sus hijos. Pero era un buen compañero de equipo y siempre quería ayudar a todos, incluso a mí a veces. A veces le pedía algunas cosas y él también me pedía entradas para su familia. Para venir al AC Milan a ver algunos partidos».
La profundidad de los sentimientos hacia Jota quedó patente durante su funeral en julio, al que acudieron numerosas figuras del mundo del fútbol para presentar sus respetos. Sus compañeros de la selección portuguesa Bruno Fernandes, Rubén Dias, Bernardo Silva y Rubén Neves estuvieron presentes, junto con su antiguo compañero en el Liverpool Fabinho. La presencia del presidente del Oporto, André Villas-Boas, y del seleccionador nacional, Roberto Martínez, puso de relieve el impacto que Jota tuvo en todos los niveles del fútbol portugués.
Usar la tragedia como inspiración para la Copa del Mundo
Con la Copa del Mundo en Norteamérica en el horizonte, la selección portuguesa está decidida a convertir su dolor en una fuerza motriz en el campo. Portugal nunca ha ganado el máximo trofeo del fútbol internacional, tras haber sido eliminado en cuartos de final en Catar por Marruecos. Ahora, ven el próximo torneo como una oportunidad para conseguir el trofeo en memoria de Jota, asegurando que su legado quede consolidado con el mayor honor en este deporte.
Cuando se le preguntó si la tragedia serviría de inspiración para la Selecao, Leao dejó claro que Jota nunca está lejos de sus pensamientos durante los días de partido. Explicó: «Pensamos en él en cada partido. Siempre después de un partido estaba allí celebrando y si podía marcar un gol. Y en cada partido pensamos en él».
- Getty Images Sport
Forever 20: de San Siro a Anfield
Leao ya ha encontrado su propia forma de honrar a su difunto amigo. Durante un partido de pretemporada entre el AC Milan y el Liverpool, el extremo abrió el marcador e inmediatamente mostró un emotivo homenaje. En lugar de su típica celebración llena de energía, Leao formó con los dedos el número 20, en referencia directa al emblemático número de la camiseta de Jota. Fue un momento de respetuoso silencio que conmovió a los aficionados de ambos clubes y puso de relieve la hermandad que existe entre los jugadores.
En Anfield, el homenaje a Jota se ha convertido en un elemento permanente de la identidad del club. El Liverpool dio el paso histórico de retirar la camiseta con el número 20, la primera vez que el club lo hacía, y ahora los jugadores llevan un emblema con la inscripción «Forever 20» en su equipación de partido. Ahora que Portugal se adentra en una nueva era, está claro que, aunque Diogo Jota ya no esté en el campo, su espíritu sigue guiando a los que dejó atrás en su búsqueda del sueño del Mundial.
Anuncios