El equipo de reclutamiento del United, liderado por Christopher Vivell, ha comenzado a reducir las opciones para fortalecer el lado izquierdo de su ataque. Con el club esperando comprometerse con un sistema de cuatro defensores, independientemente de si el entrenador interino Michael Carrick sigue al mando, la necesidad de un delantero dinámico se ha vuelto urgente. Según The Daily Mail, Leao del AC Milan es el nombre destacado que se está considerando.

Fuentes en Italia sugieren que los Rossoneri estarían abiertos a vender a su talismán, quien ha anotado ocho goles en 18 juegos esta temporada, ofreciendo al United una posible ruta hacia uno de los talentos más explosivos de Europa. Sin embargo, INEOS también está adherido a una preferencia por la calidad probada en la Premier League. Esta estrategia ha puesto a Iliman Ndiaye del Everton en consideración, aunque el internacional senegalés tiene contrato hasta 2029, lo cual podría complicar las negociaciones.

El tercer nombre en la lista representa un enfoque más oportunista. Se informa que el joven de 19 años del Chelsea, Tyrique George, está disponible para dejar Stamford Bridge. El adolescente encajaría en el perfil de alto talento que el nuevo modelo de propiedad está interesado en desarrollar, ofreciendo una solución a largo plazo en la banda sin el peso financiero inmediato de un fichaje estrella como Leao.