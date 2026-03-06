After Party Studios
Traducido por
Race To The Top: KSI y Dagenham & Redbridge confirman una serie documental en YouTube que rivalizará con Welcome to Wrexham, de Ryan Reynolds y Rob Mac
¿Cuándo se estrenará «Race To The Top»?
La galardonada productora creativa After Party Studios y KSI han anunciado que «Race To The Top» se emitirá este verano, y se promocionará en las redes sociales, que cuentan con un alcance combinado de 33,5 millones de seguidores. El programa continuará hasta la temporada 2026-27.
La serie cinematográfica, que se doblará a 14 idiomas, seguirá al juez de Britain's Got Talent KSI, cuyo nombre real es Olajide Olatunji, mientras se enfrenta a las presiones y posibilidades de llevar al club de la National League South a una nueva era.
After Party Studios afirma que «las cámaras seguirán a KSI mientras toma las riendas del club, ofreciendo un acceso sin precedentes a las pruebas y tribulaciones diarias de dirigir un equipo que no pertenece a la liga en el ecosistema futbolístico moderno, con reuniones de la junta directiva y la reacción de los aficionados a las que hacer frente».
KSI vive el sueño al diversificarse y convertirse en propietario de un equipo de fútbol.
Ben Doyle, también conocido como RVBBERDUCK, director de «Race To The Top» y fundador de After Party Studios, ha declarado: «Cuando KSI me llamó un lluvioso domingo por la mañana del pasado noviembre y me dijo que iba a comprar un club de fútbol, supe que tenía que estar allí para capturar ese momento. Cuando rodamos KSI: Can't Lose en 2018, puse las cámaras en marcha mientras él redefinía todo un deporte. Esto me parece un verdadero momento de cierre, ya que una vez más nos encontramos ante un reto aparentemente insuperable. En esta serie tendremos más acceso que nunca, durante los altibajos, mientras él se esfuerza por llevar al Daggers a la Premier League».
KSI añadió: «Esto es muy importante para mí. Para los aficionados que han estado conmigo desde Race to Division One, es un momento en el que se cierra el círculo: desde soñar con el fútbol en Internet hasta hacerse cargo de un club. Reunirme con Ben y After Party Studios lo hace aún más especial. Él ha capturado todos los altibajos, y estoy muy emocionado de que se suba conmigo a esta montaña rusa que es el viaje en el Dagenham & Redbridge».
Inversores y propietarios famosos del fútbol británico
KSI ha expresado su entusiasmo por incursionar en la propiedad de un club de fútbol, tras ver a otras celebridades hacer lo mismo: a Reynolds y Mac se les han unido en las filas de la EFL figuras como la leyenda de la NFL Tom Brady en Birmingham y el cantautor Ed Sheeran en Ipswich, mientras que la estrella del rap Stormzy participa en el AFC Croydon Athletic.
Mientras se abraza por completo esta nueva aventura, el profesor Rob Wilson, experto en finanzas futbolísticas, ha explicado a Fruity King lo que se necesitará para llevar al Dagenham de la National League South —la sexta división del fútbol inglés— a la Premier League.
- Getty/After Party Studios
¿Puede KSI emular a Reynolds y Mac?
El Dr. Wilson dijo: «En muchos sentidos, volver a la EFL sería la parte fácil. Una vez que se llega a la League Two y a la League One, las finanzas competitivas se disparan drásticamente hasta alcanzar unos 4 millones de libras (5 millones de dólares) en la League Two y 10 millones de libras (13 millones de dólares) en la League One.
«Cuando se lucha por el ascenso a la Championship, estamos hablando de más de 40 millones de libras (53 millones de dólares) solo en salarios. Imagino que en los próximos diez años, que es lo que se necesitará, la inversión probablemente rondará los 60-70 millones de libras (93 millones de dólares) si se quiere llegar a la Championship.
«Luego está el salto final a la Premier League. Eso requeriría un gasto rutinario y continuo de 50 millones de libras (67 millones de dólares) en nóminas, más otros 50 millones en fichajes y el cumplimiento de las normas de infraestructura de la Premier League, que no son insignificantes en el contexto del Dagenham and Redbridge.
«Un proyecto de 10 años para llegar a la Championship se convierte ahora en un proyecto de 20 años para llegar a la Premier League, con una inversión de 250 millones de libras (333 millones de dólares) durante ese periodo de 20 años. Eso incluiría también la infraestructura».
Añadió, siguiendo el modelo de Reynolds y Mac: «Si nos fijamos en el Wrexham, Ryan y Rob no solo invirtieron dinero en el Wrexham, sino que construyeron una marca de entretenimiento global en torno al club, lo que ha transformado al equipo en una propiedad mediática global. Imagino que KSI estará pensando en esto y que le da una ventaja genuina al hacerlo.
«Con su audiencia digital y su experiencia comercial, especialmente a través de iniciativas como Prime, se pueden generar importantes ingresos fuera del terreno de juego. Un documental de éxito probablemente vale 5 millones de libras (7 millones de dólares) por temporada en derechos de medios, a lo que hay que añadir otros 5 millones de libras al año en patrocinios y colaboraciones comerciales. En total, la economía creativa de KSI generará entre 10 y 15 millones de libras (20 millones de dólares) al año si se ejecuta bien.
Si KSI puede replicar el modelo de Wrexham, entonces la economía se vuelve más plausible. En general, el sueño de la Premier League es ambicioso, pero con la estrategia comercial adecuada, el viaje en sí mismo podría ser lo más valioso que se derive de todo esto».
Anuncios