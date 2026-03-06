Race To The Top: KSI y Dagenham & Redbridge confirman una serie documental en YouTube que rivalizará con Welcome to Wrexham, de Ryan Reynolds y Rob Mac

El Dr. Wilson dijo: «En muchos sentidos, volver a la EFL sería la parte fácil. Una vez que se llega a la League Two y a la League One, las finanzas competitivas se disparan drásticamente hasta alcanzar unos 4 millones de libras (5 millones de dólares) en la League Two y 10 millones de libras (13 millones de dólares) en la League One.

«Cuando se lucha por el ascenso a la Championship, estamos hablando de más de 40 millones de libras (53 millones de dólares) solo en salarios. Imagino que en los próximos diez años, que es lo que se necesitará, la inversión probablemente rondará los 60-70 millones de libras (93 millones de dólares) si se quiere llegar a la Championship.

«Luego está el salto final a la Premier League. Eso requeriría un gasto rutinario y continuo de 50 millones de libras (67 millones de dólares) en nóminas, más otros 50 millones en fichajes y el cumplimiento de las normas de infraestructura de la Premier League, que no son insignificantes en el contexto del Dagenham and Redbridge.

«Un proyecto de 10 años para llegar a la Championship se convierte ahora en un proyecto de 20 años para llegar a la Premier League, con una inversión de 250 millones de libras (333 millones de dólares) durante ese periodo de 20 años. Eso incluiría también la infraestructura».

Añadió, siguiendo el modelo de Reynolds y Mac: «Si nos fijamos en el Wrexham, Ryan y Rob no solo invirtieron dinero en el Wrexham, sino que construyeron una marca de entretenimiento global en torno al club, lo que ha transformado al equipo en una propiedad mediática global. Imagino que KSI estará pensando en esto y que le da una ventaja genuina al hacerlo.

«Con su audiencia digital y su experiencia comercial, especialmente a través de iniciativas como Prime, se pueden generar importantes ingresos fuera del terreno de juego. Un documental de éxito probablemente vale 5 millones de libras (7 millones de dólares) por temporada en derechos de medios, a lo que hay que añadir otros 5 millones de libras al año en patrocinios y colaboraciones comerciales. En total, la economía creativa de KSI generará entre 10 y 15 millones de libras (20 millones de dólares) al año si se ejecuta bien.

Si KSI puede replicar el modelo de Wrexham, entonces la economía se vuelve más plausible. En general, el sueño de la Premier League es ambicioso, pero con la estrategia comercial adecuada, el viaje en sí mismo podría ser lo más valioso que se derive de todo esto».