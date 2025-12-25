'Quiero ser el mejor centrocampista del mundo': Carlos Baleba, objetivo de mercado del Manchester United, describe sus altas ambiciones con un reconocimiento a Rodri
Baleba atrajo el interés del United tras brillantes actuaciones en Brighton
Firmado como sustituto de Moises Caicedo tras el movimiento de £115 millones (€132m/$155m) de Ecuador al Chelsea en 2023, Baleba se estableció como uno de los mejores mediocampistas de la Premier League en sus dos primeras temporadas en Brighton.
Tras una temporada de debut en la que hizo 27 apariciones en la liga en 2023-24, el exjugador del Lille fue de fortaleza en fortaleza en la siguiente campaña, anotando tres goles en 34 partidos en 2024-25.
Tal fue la brillante forma de Baleba la temporada pasada que el United lo convirtió en su objetivo número 1 mientras buscaban reforzar las opciones del mediocampo de Ruben Amorim antes de la temporada 2025-26. Sin embargo, después de expresar su interés en fichar al joven de 21 años, los Red Devils pronto se retiraron de las negociaciones con Brighton después de sorprenderse por el precio solicitado, que se informó en £100m (€114m/$133m).
- Getty Images Sport
El joven talentoso ha tenido dificultades con los Seagulls en la temporada 2025-26
Tras un verano de especulaciones sobre su futuro, Baleba ha tenido dificultades en Brighton esta temporada, completando los 90 minutos solo dos veces: contra el Arsenal en la Carabao Cup el 29 de octubre y frente al Leeds United en la liga el 1 de noviembre.
Confirmando que su jugador había sido afectado por los rumores de un traslado millonario al United, el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, dijo en septiembre: "Seguro que, cuando un chico joven lee que hay interés del Manchester United con una gran oferta, podría afectarle profundamente.
"Eso también forma parte del desarrollo, entender que cuando juegas bien, llega una gran oferta, llega un gran club que lo quiere. Pero luego hay que seguir esforzándose, ser humilde, quedarse aquí en Brighton y tratar de dar el siguiente paso con el equipo, y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con él y por lo tanto no puedo darte una respuesta clara si realmente le ha afectado o no.
"Pero seguro, es un chico joven, y necesitamos entender que no es una máquina que si presionas siempre corre y si no, se detiene. Necesitamos entender sus sentimientos, sus emociones, de dónde viene, y esa es nuestra responsabilidad."
- Getty Images Sport
Baleba nombra jugadores que está estudiando para convertirse en el mejor del mundo
Sin embargo, mientras continúa intentando redescubrir la forma que despertó el interés del United en sus servicios, Baleba sigue lleno de ambición de cara al debut de Camerún en la AFCON contra Gabón el miércoles.
Revelando su deseo de ser conocido como el mejor centrocampista del mundo en el futuro, el número 17 de Brighton ha hablado sobre la gran cantidad de jugadores que está estudiando, tanto del pasado como del presente, para lograr su elevado objetivo.
Mencionando nombres como la estrella del Mónaco, Paul Pogba, el exjugador del Bayern Múnich, Thiago Alcántara, el as del Napoli, Kevin De Bruyne, y la leyenda del Barcelona, Sergio Busquets, Baleba dijo a Sky Sports: "Veo muchos de sus resúmenes. Observo su posicionamiento y su análisis. Pero trato de ser como Carlos Baleba.
"Es una ambición [mía] ser el mejor centrocampista del mundo. Solo quiero trabajar duro, recibir algunos consejos, tomar algo de los centrocampistas. No solo en la Premier League, porque he aprendido mucho de aquí."
Continuando con la lista de los jugadores que observa de cerca en su intento de convertirse en el mejor en su posición, añadió: "Rodri y otros, pero trato de tomar [lecciones de] fuera de la Premier League. Como en la Ligue 1, Vitinha o Joao Neves. En La Liga, Xavi, Iniesta, Busquets. Trato de aprender cada día - estoy aprendiendo. Los veo en YouTube."
Excentrocampista del Lille busca brillar en la CAN cuando el Brighton visite al Arsenal
Baleba esperará mostrar su talento cuando el Camerún de Marc Brys se enfrente a Gabón en Agadir, Marruecos, en Nochebuena. Los Leones Indomables también han sido emparejados con Costa de Marfil y Mozambique en el Grupo F del torneo de fútbol más importante de África, que dura hasta el domingo 18 de enero.
Mientras tanto, su equipo club - Brighton - viaja para enfrentarse al líder de la Premier League, el Arsenal, el sábado por la tarde, antes de finalizar su 2025 con un viaje fuera de casa ante el West Ham United, que está en apuros, el martes 30 de diciembre.