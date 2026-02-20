«Quiero dejar un legado»: Tadeo Allende habla sobre su gran salto y la influencia de Lionel Messi y Javier Mascherano en su nuevo contrato con el Inter Miami

Tadeo Allende nunca se imaginó a sí mismo como la estrella revelación de un equipo en el que destacan iconos mundiales como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Sin embargo, durante la histórica campaña del Inter Miami CF en la MLS Cup 2025, el delantero argentino se convirtió en el aliado más decisivo de Messi, logrando una postemporada récord que redefinió su papel dentro del equipo.

«Formar parte de la historia y batir un récord me llena de orgullo», declaró Allende a GOAL antes del día inaugural contra el LAFC. «Es especial dejar tu huella de esa manera, establecer un récord histórico en la liga con un club. Ganar un título también fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera».

Allende terminó los playoffs con nueve goles y dos asistencias, el mayor número de goles en una sola postemporada de la MLS, coronando una campaña espectacular que ayudó a conseguir la primera Copa MLS de la historia del club bajo la dirección del entrenador Javier Mascherano.

En una entrevista individual con GOAL, Allende reflexionó sobre su ascenso, cómo es jugar junto a Messi y por qué Mascherano finalmente le convenció para que comprometiera su futuro con el Inter Miami más allá de su cesión inicial.