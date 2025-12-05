- Panamá tendrá que medirse a dos selecciones europeas, ambas con buenos resultados en los últimos mundiales.
- Los Canaleros podrían aspirar a uno de los mejores terceros lugares si consigue un triunfo en su debut.
- Sus partidos serán en Estados Unidos y Canadá.
Quiénes son los rivales de Panamá en el Mundial 2026 de la FIFA
Panamá buscará sus primeros puntos en un Mundial
Panamá llega al Mundial 2026 de la FIFA para disputar su segunda Copa del Mundo en su historia. Los Canaleros participaron por primera vez en 2018, donde no consiguieron victorias, ni puntos, además de solo un par de goles, actuación que esperan mejorar en está nueva edición.
Panamá logró superar una dura eliminatoria en la Concacaf, en la que también sacó provecho de la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá. Además en 2023 alcanzó la final de la Copa Oro, en 2024 los cuartos de final de la Copa América y en 2025 la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.
La Roja fue colocada en el Bombo 3, el cual lo ha llevado al Grupo L, donde claramente luce como víctima con dos rivales europeos, además de una seleccion africana, las cuales suelen apuntar a converitrse en caballos negros.
¿Quiénes son los rivales de Panamá en el Mundial 2026?
Panamá cayó en el grupo liderado por Inglaterra y además, para su mala fortuna, tendrá un segundo rival europeo, uno de renombre como Croacia. Sus opciones debería ser mejores contra Ghana, pero sin llegar a ser favorito.
¿Cuándo y dónde juega Panamá en el Mundial 2026?
Panamá disputará su primer juego el 17 de junio de 2026 en el estadio AT&T. Su segundo compromiso será el 23 de junio en el estadio BMO y el cierre de la fase de grupos será el 27 de junio en el estadio MetLife.
RIVAL FECHA ESTADIO Ghana 17 de junio AT&T Croacia 23 de junio BMO Inglaterra 27 de junio MetLife