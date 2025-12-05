- España tendrá dura competencia por el liderato del grupo.
- La Roja evitó a un rival europeo.
- Los dirigidos por Luis de la Fuente tendrán competencia de Asia y África.
Quiénes son los rivales de España en el Mundial 2026 de la FIFA
Después de tomar Europa, España apunta a dominar el planeta
España se presenta al Mundial 2026 de la FIFA como uno de los grandes candidatos al título, con una enorme cantidad de talento, liderado por el joven maravilla, Lamine Yamal.
La Roja no logró superar los octavos de final en Catar 2022, un resultado decepcionante que mantiene a los españoles alejados del título desde que levantaron la copa en la edición de Sudáfrica 2010.
Sin embargo, España viene de ganar la Eurocopa en 2024, la UEFA Nations League de 2023 y finalizar en la segunda posición de la Nations League en 2025, prueba de que se encuentran en lo más alto entre las naciones europeas.
Como merecidos miembros del Bombo 1, España ha evitado a selecciones como Argentina, Francia y Portugal. Su destino lo ha llevado Grupo H, donde tendrá un rival de renombre, junto a otras dos selecciones que lucen inferiores en nivel futbolistico a medio año de la Copa del Mundo.
¿Quiénes son los rivales de España en el Mundial 2026?
España no tendrá una fase de grupos tan sencilla como otras selecciones, con la presencia de Uruguay, una amenaza real en sus aspiraciones de terminar en la cima del grupo. Sus otros dos rivales serán Arabia Saudita y Cabo Verde, en el papel mucho más accesibles en la búsqueda de victorias.
¿Cuándo y dónde juega España en el Mundial 2026?
España disputará su primer juego el 15 de junio de 2026 en el estadio Hard Rock. Su segundo compromiso será el 21 de junio también en el Hard Rock y el cierre de la fase de grupos será el 26 de junio en el estadio NRG.
RIVAL FECHA ESTADIO Arabia Saudita 15 de junio Hard Rock Uruguay 21 de junio Hard Rock Cabo Verde 26 de junio NRG