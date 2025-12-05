- Ecuador deberá medirse a un histórico de los mundiales.
- La Tricolor tendrá rivales de África y la Concacaf.
- Todos sus partidos serán en suelo estadounidense.
Quiénes son los rivales de Ecuador en el Mundial 2026 de la FIFA
Ecuador sueña con dar el siguiente paso en el escenario mundial
Ecuador se presenta al Mundial 2026 de la FIFA con el objetivo de superar la fase de grupos por primera vez desde 2006. La Tricolor clasificó a su quinta Copa del Mundo de su historia, después de dejar una sensación agridulce en la edición de Catar 2022, a la cual le siguió una brillante eliminatoria.
Ecuador finalizó en la segunda posición de la Eliminatoria de la Conmebol, a pesar de comenzar el certamen clasificatorio con tres puntos menos por un castigo a causa de alineación indebida. Además, en la Copa América de 2024 alcanzó consiguió disputar los cuartos de final.
La Tricolor fue colocada en el bombo 2, mientras que el destino los ha llevado al Grupo E, mismos que comparte con un histórico europeo, pero que no vive su mejor momento. Además, deberá medirse con un peligroso rival africano, además de un debutante de la Concacaf.
¿Quiénes son los rivales de Ecuador en el Mundial 2026?
Ecuador podría aspirar a la cima del grupo, pero para ello deberá superar a dos selecciones intrigantes, la primera es Alemania, que busca volver a sus mejores días y la segunda es Costa de Marfil, un nombre a considerar en la búsqueda de un caballo negro. Finalmente, la Tricolor también tendrá como rival a Curazao, selección que busca dejar una buena primera impresión en el escenario mundial.
¿Cuándo y dónde juega Ecuador en el Mundial 2026?
Ecuador disputará su primer juego el 14 de junio de 2026 en el estadio NRG. Su segundo compromiso será el 20 de junio en el estadio Arrowhead y el cierre de la fase de grupos será el 25 de junio en el estadio Lincoln Financial.
RIVAL FECHA ESTADIO Costa de Marfil 14 de junio NRG Curazao 20 de junio Arrowhead Alemania 25 de junio Lincoln Financial