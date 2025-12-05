Quiénes son los rivales de Ecuador en el Mundial 2026 de la FIFA

Ecuador se presenta al Mundial 2026 de la FIFA con el objetivo de superar la fase de grupos por primera vez desde 2006. La Tricolor clasificó a su quinta Copa del Mundo de su historia, después de dejar una sensación agridulce en la edición de Catar 2022, a la cual le siguió una brillante eliminatoria.

Ecuador finalizó en la segunda posición de la Eliminatoria de la Conmebol, a pesar de comenzar el certamen clasificatorio con tres puntos menos por un castigo a causa de alineación indebida. Además, en la Copa América de 2024 alcanzó consiguió disputar los cuartos de final.

La Tricolor fue colocada en el bombo 2, mientras que el destino los ha llevado al Grupo E, mismos que comparte con un histórico europeo, pero que no vive su mejor momento. Además, deberá medirse con un peligroso rival africano, además de un debutante de la Concacaf.