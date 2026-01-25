Getty/GOAL
¿Quién será el próximo capitán del Manchester City? Rúben Dias y Erling Haaland parten como favoritos
Agente libre: el contrato de Silva con el Manchester City llega a su fin
Silva estaría dispuesto a cerrar su etapa en el City este verano, a sus 31 años, si no se alcanza un acuerdo para renovar su contrato. Guardiola, no obstante, cuenta con varias figuras de peso en el vestuario y no tendría mayores preocupaciones en materia de liderazgo sobre el terreno si continúa al frente del equipo en la temporada 2025-26, aunque persistan las dudas sobre su futuro.
El internacional portugués Rúben Dias ha asumido el brazalete en varias ocasiones recientemente. Con 28 años y consolidado como el eje de la defensa del City, aparece como el candidato natural para suceder a Silva. Erling Haaland también figura entre las opciones, dada su enorme influencia en el equipo, respaldada por los 26 goles que ya suma esta temporada.
¿Quién será el capitán del Manchester City en la temporada 2026-27?
El Manchester Evening News ofreció una actualización sobre los planes de capitanía del City y señaló: “Si Bernardo Silva se marcha al final de la temporada, como todo indica, sorprendería que el nuevo capitán no saliera del grupo actual. Rúben Dias ya estuvo cerca de recibir el brazalete el año pasado antes de que Silva continuara, y ahora aparece como el principal favorito. Guardiola ha hablado esta temporada sobre el riesgo de forzar al central, actualmente lesionado, precisamente por la enorme influencia que ejerce como líder dentro del equipo. Rodri también está en la conversación y, si cumple su contrato, Erling Haaland sería otra opción, aunque todo apunta a que Dias será el próximo capitán”.
Mientras se preparan para una posible salida de Silva, en el City trabajan para retener a otros futbolistas experimentados. Entre ellos se encuentra Phil Foden, cuyo contrato actual se extiende hasta el verano de 2027.
El Evening News añadió, en referencia a Rodri, cuyo vínculo vence en menos de 18 meses: “Si le preguntas a Pep Guardiola, como ocurrió el viernes, se lo tomará con humor. Está convencido de que Rodri volverá a su mejor nivel, aunque desde hace tiempo ha señalado que eso no sucederá hasta el final de la temporada. Esta situación coloca al City en una posición interesante respecto a su contrato. Hugo Viana fue inflexible en su momento con Kevin De Bruyne, y aunque otros clubes estarán atentos, compartirán las mismas dudas sobre Rodri. El City ha sido extremadamente cuidadoso durante todo su proceso de rehabilitación. En cuanto a Foden, las conversaciones para una renovación avanzan por buen camino y deberían cerrarse antes que las de Gvardiol o Rodri. En el caso de [Josko] Gvardiol, la prioridad sigue siendo su recuperación tras una lesión grave”.
¿Busca el Manchester City otro refuerzo en el mediocampo?
Dijeron además sobre los esfuerzos para conseguir otro centrocampista en este mercado de enero, en el cual City ha adquirido a Antoine Semenyo y Marc Guehi: “No en esta ventana. Marc Guehi y Antoine Semenyo han llegado este mes porque el City cree que pueden aportar algo para la segunda mitad de la temporada, pero también - y es crucial - porque los clubes en los que estaban estaban abiertos a vender este mes.
“Ya es bastante difícil conseguir un centrocampista de renombre, como el City puede atestiguar en sus esfuerzos infructuosos por conseguir un sustituto para la posición de Rodri, pero es aún más difícil en enero y Elliot Anderson y otros simplemente no estaban disponibles. Ya sea Anderson u otra persona, se espera que el City firme un centrocampista en verano; como intenté transmitirle a Guardiola en una reciente conferencia de prensa, no se puede pasar otra temporada donde dos de tus tres opciones para el rol de contención siempre estén lesionadas.”
El Manchester City sigue en la lucha en múltiples frentes
El City sigue en la pelea por los principales títulos de la temporada, con opciones vivas en cuatro competiciones: la Premier League, la Champions League, la Carabao Cup y la FA Cup. Bernardo Silva espera poder levantar al menos uno de esos trofeos antes de poner fin a su etapa en Manchester, tras nueve años memorables en el club.
