¿Quién será el próximo capitán del Manchester City? Rúben Dias y Erling Haaland parten como favoritos

El Manchester Evening News ofreció una actualización sobre los planes de capitanía del City y señaló: “Si Bernardo Silva se marcha al final de la temporada, como todo indica, sorprendería que el nuevo capitán no saliera del grupo actual. Rúben Dias ya estuvo cerca de recibir el brazalete el año pasado antes de que Silva continuara, y ahora aparece como el principal favorito. Guardiola ha hablado esta temporada sobre el riesgo de forzar al central, actualmente lesionado, precisamente por la enorme influencia que ejerce como líder dentro del equipo. Rodri también está en la conversación y, si cumple su contrato, Erling Haaland sería otra opción, aunque todo apunta a que Dias será el próximo capitán”.

Mientras se preparan para una posible salida de Silva, en el City trabajan para retener a otros futbolistas experimentados. Entre ellos se encuentra Phil Foden, cuyo contrato actual se extiende hasta el verano de 2027.

El Evening News añadió, en referencia a Rodri, cuyo vínculo vence en menos de 18 meses: “Si le preguntas a Pep Guardiola, como ocurrió el viernes, se lo tomará con humor. Está convencido de que Rodri volverá a su mejor nivel, aunque desde hace tiempo ha señalado que eso no sucederá hasta el final de la temporada. Esta situación coloca al City en una posición interesante respecto a su contrato. Hugo Viana fue inflexible en su momento con Kevin De Bruyne, y aunque otros clubes estarán atentos, compartirán las mismas dudas sobre Rodri. El City ha sido extremadamente cuidadoso durante todo su proceso de rehabilitación. En cuanto a Foden, las conversaciones para una renovación avanzan por buen camino y deberían cerrarse antes que las de Gvardiol o Rodri. En el caso de [Josko] Gvardiol, la prioridad sigue siendo su recuperación tras una lesión grave”.