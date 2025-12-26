+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
AFC Bournemouth v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Gabriele Conflitti

Quién es Marcos Senesi, el central defensivo buscado por Barcelona y Juventus

El defensor argentino tiene contrato hasta 2026 y ha llamado la atención de los italianos, pero los bianconeri tienen competencia del Barcelona.

El 2025 terminará en pocos días, pero ya los equipos de media Europa están trabajando para tener refuerzos no solo en el mes inmediatamente posterior al Año Nuevo.

Varios clubes ya miran hacia la sesión de mercado de verano, la más larga y donde se registran muchos más movimientos. Entre estos está también la Juventus, que está evaluando qué hacer.

Veamos cuál es el último nombre que ha entrado en la lista de deseos del club bianconero, que hace pocos días ha oficializado la llegada de Ottolini como director deportivo.

  • JUVE: OJOS EN SENESI

    Come riferisce Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, la Juventus si sarebbe interessata a Marcos Senesi, difensore attualmente in forza al Bournemouth.

    • Anuncios

  • QUIÉN ES SENESI

    Defensor argentino clase 1997, Senesi tiene orígenes italianos. Por este motivo en 2022 estuvo en el centro de atención por la propuesta de convocatoria con nuestra selección enviada por el ex DT Roberto Mancini, pero prontamente rechazada por el defensor, que luego eligió a Argentina.

    El central dio sus primeros pasos en el San Lorenzo, antes de trasladarse a Europa en 2019 gracias al Feyenoord. Aquí pasó 3 años, destacándose como un defensor de excelente nivel, con un rendimiento que le valió el interés del Bournemouth.

  • LA SITUACIÓN

    El contrato del futbolista argentino vence en junio de 2026 y dentro de pocos días, según las reglas vigentes, puede firmar un preacuerdo como jugador libre con otro club.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • COMPETENCIA

    La Juventus no es, sin embargo, el único equipo interesado en Senesi. Como informa el mismo Fabrizio Romano, entre los clubes que están recopilando información sobre su situación también se encuentra el Barcelona.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0