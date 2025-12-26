Quién es Marcos Senesi, el central defensivo buscado por Barcelona y Juventus

El 2025 terminará en pocos días, pero ya los equipos de media Europa están trabajando para tener refuerzos no solo en el mes inmediatamente posterior al Año Nuevo.

Varios clubes ya miran hacia la sesión de mercado de verano, la más larga y donde se registran muchos más movimientos. Entre estos está también la Juventus, que está evaluando qué hacer.

Veamos cuál es el último nombre que ha entrado en la lista de deseos del club bianconero, que hace pocos días ha oficializado la llegada de Ottolini como director deportivo.