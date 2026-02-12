Getty
¿Quién acompañará a Harry Kane? Thomas Tuchel reveló la decisión clave que debe tomar sobre el delantero para evitar el riesgo de fracaso de la selección inglesa en el Mundial
La gran Copa del Mundo llama al seleccionador de Inglaterra, Tuchel.
Tuchel, recién salido de firmar un nuevo contrato que lo llevará hasta la Eurocopa de 2028, es el encargado de tomar decisiones importantes en cuanto a la selección y de acertar con ellas.
Habiendo trabajado anteriormente con el más temible de los números 9 del gigante de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, ha seguido apoyándose en gran medida en el carismático capitán Kane cuando se trata de inspiración ofensiva.
¿Cuántos delanteros debería elegir Inglaterra?
Kane, que cumplirá 33 años en julio, ha elevado su histórico recuento de goles internacionales a 78 en 112 partidos. Se le apoya para que supere el récord de Peter Shilton, que se sitúa en 125, y posiblemente consolide su posición como el mejor jugador de la historia de la selección masculina de Inglaterra.
Liderará la delantera cuando se dispute otra corona mundial, pero ¿quién le respaldará en las filas de Tuchel? El exdelantero de los Tres Leones Owen, que marcó 40 goles en 89 partidos con Inglaterra, cree que se necesitarán dos alternativas, además del cedido por el Barcelona Marcus Rashford, que puede jugar por el centro o por las bandas.
Cuando se le preguntó qué haría, con jugadores como Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck y Dominic Solanke en liza, Owen, en declaraciones a Chilebets.com, dijo a GOAL: «Yo elegiría a Kane y a otros dos. Creo que las plantillas son lo suficientemente grandes hoy en día como para poder arriesgar con tres jugadores, o algo así, con los que te sientas cómodo.
No es como si estuviéramos hablando de centrales o centrocampistas adicionales. Al fin y al cabo, habrá un momento en esta competición en el que necesitaremos un gol. Ollie Watkins lo hizo en la Eurocopa: salió del banquillo y marcó.
Si tienes un par de opciones por si Harry Kane se lesiona. Digamos que Harry Kane se lesiona o es sancionado y solo te queda un delantero centro, y entonces estás empatando o perdiendo a cinco minutos del final, te sentirías un poco mal si dieras media vuelta y pensaras que vamos a tener que poner a alguien en una posición desconocida para marcar un gol.
Personalmente, yo apostaría por tres delanteros reconocidos. Hay mucho en juego. Ollie Watkins está ahí, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, hay opciones. Mucho dependerá del estado de forma durante el resto de la temporada».
¿Podrá Inglaterra ganar la Copa del Mundo sin Kane?
Inglaterra ha visto cómo el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham sufría una inoportuna lesión, aunque debería volver a la acción mucho antes de que se concreten los planes para el Mundial. Los Tres Leones están desesperados por evitar sufrir un destino similar con Kane.
Kane es una pieza fundamental en los planes de los Tres Leones, y se considera que las esperanzas de gloria mundial desaparecerían si el prolífico astro del Bayern de Múnich no estuviera disponible. El exdelantero de Inglaterra Fraizer Campbell es uno de los que comparten esa opinión.
Recientemente, cuando se le preguntó a GOAL si los Tres Leones podrían rugir sin Kane, respondió: «Es difícil. Tienes a Watkins, que es un jugador de calidad, pero aún no está al mismo nivel que Harry Kane. Sería un problema.
Tenemos muchos buenos números 10 técnicos que podrían jugar más arriba en el campo como falsos nueves. Rashford ha jugado antes como número 9 y lo está haciendo bien esta temporada. Sería una gran pérdida para nosotros, pero tendríamos que arreglárnoslas de alguna manera. ¡Quizás a principios del año que viene lo envolvamos en algodón y le digamos que no juegue demasiado con el Bayern!».
Aspiraciones de trofeos: Kane aspira a ganar títulos con su club y su selección
Kane sigue siendo titular en el Bayern en la actualidad, y ha sumado 39 goles en 34 partidos en la temporada 2025-26. Su objetivo es conquistar títulos nacionales y continentales con su club antes de centrar su atención en la Copa del Mundo, que dará comienzo el 17 de junio contra Croacia.
