Getty Images Sport
Traducido por
«¡Qué vergüenza!»: los aficionados se quedan atónitos cuando Lloyd Kelly recibe una tarjeta roja «criminal» en el partido de la Liga de Campeones entre la Juventus y el Galatasaray
Kelly expulsado tras derribar involuntariamente a Yilmaz
La Juventus atraviesa una racha bastante mala, ya que ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos antes del crucial partido de vuelta contra el Galatasaray. La Vecchia Signora cayó por 5-2 en el primer partido de la eliminatoria de la fase final, lo que significaba que necesitaba una remontada espectacular en el Allianz Stadium.
Sin embargo, tras adelantarse en el marcador gracias a un penalti de Manuel Locatelli, sus posibilidades de pasar a octavos de final sufrieron un duro golpe al comienzo de la segunda parte. El exdefensa del Bournemouth Kelly había sido amonestado en los primeros 45 minutos, pero recibió una tarjeta roja directa cuando golpeó con los tacos la pantorrilla de Baris Alper Yilmaz tras saltar para rematar de cabeza.
El incidente pareció bastante grave, pero sin duda Kelly fue víctima de una injusticia, ya que tenía la mirada fija en el balón antes de golpear desafortunadamente a su rival.
- AFP
La reacción en las redes sociales
La decisión sin duda causó revuelo en las redes sociales, y varios aficionados acudieron a X para expresar su descontento con el veredicto.
@eszombek escribió: «Castigar a Lloyd Kelly por saltar y ganar el balón es un delito».
@MatthewRothman6 se mostró de acuerdo y añadió: «Esa decisión contra Lloyd Kelly es una decisión pésima. Cuando un jugador salta, ¿dónde se supone que debe aterrizar? El jugador contrario no debería recibir simpatía por estar en medio del lugar de aterrizaje».
@A_Jaay afirmó: «El hecho de que el árbitro expulsara a Lloyd Kelly por eso es una vergüenza. ¿Cómo es culpa suya que el jugador tuviera la pierna en el espacio de aterrizaje de Kelly después de despejar el balón de cabeza?».
@RashJuniorr dijo: «Lloyd Kelly acaba de recibir la tarjeta roja más ridícula que he visto en mis 42 años viendo fútbol... Es realmente impresionante cómo los árbitros europeos consiguen empeorar cada año».
@viseanary concluyó: «Lloyd Kelly acaba de recibir una de las peores tarjetas rojas que he visto nunca. Es un robo. Probablemente sea irrelevante, pero eso NUNCA es una tarjeta roja directa. NUNCA es una segunda amarilla y, discutiblemente, ni siquiera una primera amarilla. Una vergüenza. Una auténtica vergüenza. @ChampionsLeague, no me importa la Juve».
La Juventus queda eliminada a pesar de su valiente remontada.
Con la ventaja de jugar con un jugador más, parecía probable que el Galatasaray aguantara el resto del partido y se clasificara para los octavos de final. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien para el gigante turco, ya que Federico Gatti marcó en el minuto 70 y Weston McKennie empató de cabeza el marcador global a 5-5, lo que obligó a jugar la prórroga.
Sin embargo, el cansancio pareció afectar al equipo de Luciano Spalletti y fue Victor Osimhen quien volvió a poner al Galatasaray por delante, antes de que Yilmaz sentenciara el resultado global con otro gol en el minuto 119. El equipo turco se enfrentará a un rival de la Premier League en la siguiente ronda, ya sea el Liverpool o el Tottenham Hotspur.
- Getty Images Sport
Kelly se enfrenta a una suspensión por tarjeta roja
Por desgracia para Kelly, el jugador de 27 años se enfrenta ahora a la posibilidad de una suspensión de la UEFA. Kelly ha sido uno de los mejores jugadores de su equipo durante una temporada difícil hasta ahora y se ha hablado de que podría ser convocado para la selección inglesa por el entrenador Thomas Tuchel.
Aún no ha jugado en la selección absoluta de los Tres Leones, pero podría entrar en la convocatoria para el Mundial de 2026 si se le da la oportunidad de impresionar durante el parón internacional de marzo.
Anuncios