¿Qué sigue para Karim Benzema? Actualización sobre el futuro de la leyenda del Real Madrid a medida que el contrato con Al-Ittihad se agota en Arabia Saudita
Al-Ittihad cree que Benzema quiere quedarse
Planes estaba hablando con el periódico español ABC. Cuando se le preguntó sobre el futuro del ex ganador del Balón de Oro, el director deportivo del Al-Ittihad sugirió que Karim Benzema quiere prolongar su estadía en Arabia Saudita.
Eso entra en conflicto con los informes de diciembre que sugerían que Benzema estaba preparado para dejar el club una vez que su contrato expirara en el verano. El medio francés Foot Mercato informó que el jugador de 38 años no había acordado un nuevo contrato, a pesar de que otros medios sugerían que ya había acordado nuevos términos con el Al-Ittihad.
Planes y los comentarios de Benzema sobre el futuro del jugador
Cuando se le preguntó sobre el futuro de Benzema, Planes dijo: "Él quiere quedarse, está interesado en continuar en Arabia Saudita y con Al-Ittihad. Ha visto que hay un proyecto serio allí con buenos jugadores."
Mientras Planes parecía confiado en retener los servicios de su estrella, los comentarios públicos de Benzema sobre su futuro no fueron concluyentes.
En diciembre, Karim Benzema se negó a ser arrastrado a preguntas sobre el fin de su contrato, sugiriendo en cambio que estaba puramente enfocado en rendir en el campo durante el resto de su contrato. “Estoy realmente concentrado en lo que estoy haciendo, ya sea por estos últimos seis meses o para después si extiendo mi contrato. Algunas personas están mejor situadas para hablar de todo eso.”
“Ahora mismo, me quedan seis meses de contrato. Así que, estoy completamente concentrado en el fútbol.”
Benzema destacándose en el campo para Al-Ittihad
La forma de Benzema en el campo sugiere que es más que capaz de hacer un trabajo para el club más allá del final de la temporada 2026. El delantero de 38 años anotó un hat-trick en 22 minutos en una goleada 4-0 contra Al-Kholood el viernes por la noche. Con 15 goles en 17 apariciones esta temporada, las sugerencias de que podría hacer un regreso sensacional a la selección nacional de Francia antes del Mundial 2026 tampoco pueden ser descartadas. El propio jugador sugirió que estaría listo, si Didier Deschamps le llamara.
"Soy un futbolista. Entonces, juego al fútbol. Cuando me llaman, vengo, juego," dijo. "Tengo objetivos en mi cabeza. Amo el fútbol y amo ganar. Me gustan los trofeos. Eso es lo que más me importa. Allí estoy en mi club. Si me llaman a la selección, vengo a jugar al fútbol. Y ahí se detiene."
A pesar de todo lo que ha pasado, la idea de rechazar un regreso al Mundial no tiene verdad para él.
"No es una historia de no querer volver al equipo francés," dijo. "Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué voy a venir con el equipo francés? Estamos hablando de un Mundial. Obviamente, no son cosas en las que uno tenga que decir: 'No, no quiero'. Porque es una mentira decir: 'No, no quiero jugar en un Mundial'."
¿Qué sigue para Benzema?
Sea lo que sea que depare el futuro, parece que el exjugador de Lyon y Real Madrid está cumpliendo su palabra, dándolo todo por Al-Ittihad durante el resto de su contrato actual. Los campeones reinantes de la SPL actualmente están a nueve puntos de la cima de la tabla de la SPL, pero están bien posicionados para clasificar a la fase de grupos de la Copa de Campeones de la AFC.
