¿Qué sigue para Karim Benzema? Actualización sobre el futuro de la leyenda del Real Madrid a medida que el contrato con Al-Ittihad se agota en Arabia Saudita

La forma de Benzema en el campo sugiere que es más que capaz de hacer un trabajo para el club más allá del final de la temporada 2026. El delantero de 38 años anotó un hat-trick en 22 minutos en una goleada 4-0 contra Al-Kholood el viernes por la noche. Con 15 goles en 17 apariciones esta temporada, las sugerencias de que podría hacer un regreso sensacional a la selección nacional de Francia antes del Mundial 2026 tampoco pueden ser descartadas. El propio jugador sugirió que estaría listo, si Didier Deschamps le llamara.

"Soy un futbolista. Entonces, juego al fútbol. Cuando me llaman, vengo, juego," dijo. "Tengo objetivos en mi cabeza. Amo el fútbol y amo ganar. Me gustan los trofeos. Eso es lo que más me importa. Allí estoy en mi club. Si me llaman a la selección, vengo a jugar al fútbol. Y ahí se detiene."

A pesar de todo lo que ha pasado, la idea de rechazar un regreso al Mundial no tiene verdad para él.

"No es una historia de no querer volver al equipo francés," dijo. "Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué voy a venir con el equipo francés? Estamos hablando de un Mundial. Obviamente, no son cosas en las que uno tenga que decir: 'No, no quiero'. Porque es una mentira decir: 'No, no quiero jugar en un Mundial'."