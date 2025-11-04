Getty Images Sport
'Que se vayan al carajo' - Los aficionados del Liverpool estallan tras un polémico penalti no concedido ante el Real Madrid
La decisión de mano que sacudió Anfield
Kovacs señaló inicialmente un tiro libre justo al borde del área, pero las repeticiones en la pantalla gigante dejaron claro que el contacto había ocurrido dentro del área de penalti. Todo el estadio aguardaba la intervención del VAR, y cuando apareció el mensaje “Revisión del VAR en progreso”, la tensión se apoderó de Anfield.
El árbitro fue llamado a revisar las imágenes en el monitor a pie de campo, lo que normalmente anticipa un cambio de decisión. Sin embargo, para sorpresa e indignación de los aficionados locales, Kovacs mantuvo su fallo original y dejó seguir el juego, al considerar que el contacto no era merecedor de penalti.
Durante la transmisión de Amazon Prime, se explicó que el brazo de Tchouameni se encontraba en una “posición natural, cercana al cuerpo” al intentar bloquear el disparo. Lo que había sido un rugido de expectación en las gradas se transformó en una ola de abucheos y silbidos que recorrió todo el estadio, en un momento que terminó siendo el más debatido de la noche.
Los aficionados del Liverpool pierden la cabeza en las redes sociales
Miles de aficionados del Liverpool expresaron su frustración, calificando la decisión como una desgracia y otra farsa del VAR.
@Macxa47 escribió: "Al Liverpool le han robado, ¿cómo es que eso no es mano😂😂."
@AnfieldAgenda escribió: "Es una mano, pero solo si está fuera del área aparentemente. Que se j*dan."
@SamueILFC escribió: "Eso es un penal. Hemos presenciado corrupción.
El exárbitro inglés Mark Clattenburg también pensó que era mano, pero algunos de los aficionados no estaban tan seguros de eso.
@JajaBreed escribió: "Es realmente risible escuchar a Mark Clattenburg, un ex árbitro de la FA además, insistir que las manos de Tchouameni no estaban en una posición natural. Absolutamente salvaje eso."
@oliviashley dijo: "Solo demuestra el estado absoluto del arbitraje inglés cuando tienes a Clattenburg hablando tonterías de fondo y diciendo a todos que piensa que eso es un penal."
Fue secundada por JHarrisCFC, quien escribió: "Mark Clattenburg es un payaso, ¿qué diablos quiere decir con "no es una posición natural?"
Los expertos están divididos
En BBC Radio 5 Live, el exdefensor del Liverpool Stephen Warnock no se contuvo: “Esto será VAR, está dentro del área. Es penalti. Tan simple como eso.”
Su compañero de transmisión y excentral del Real Madrid, Jonathan Woodgate, presente también en Anfield, no coincidió con él: “¡No sé qué puede hacer Tchouameni con sus brazos! El sentido común debe prevalecer, seguramente.”
Desde la televisión española, el exárbitro de LaLiga Antonio Mateu Lahoz respaldó la decisión de los jueces, asegurando que “acertaron al 100%.”
“El brazo de Tchouameni no podría haber estado en una posición más natural”, explicó Lahoz. “De ninguna manera eso es penalti. Los árbitros actuaron correctamente. No debería tomar varios minutos decidir algo tan simple: o es claro o no lo es, pero esa demora mata el ritmo del partido.”
Mac Allister finalmente supera a Courtois
Para los aficionados del Liverpool, la noche tuvo un amargo aire de déjà vu. Una vez más, Thibaut Courtois se convirtió en su gran pesadilla. El portero belga, héroe en la final de la Liga de Campeones de 2022 por sus paradas decisivas ante los Reds, volvió a frustrarlos con otra actuación de clase mundial.
Durante la primera mitad, Courtois se lució con varias intervenciones brillantes: primero desvió un potente disparo curvado de Dominik Szoboszlai, y poco después reaccionó con reflejos felinos para evitar el gol de Alexis Mac Allister a corta distancia. Gracias a él, el Real Madrid llegó al descanso con el empate intacto, mientras la frustración se apoderaba de Anfield.
Sin embargo, el argentino Mac Allister acabaría encontrando la recompensa. Poco después de la hora de juego, conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Szoboszlai para romper la igualdad y desatar el delirio en las gradas.
El Liverpool volverá a la acción el domingo, cuando enfrente al Manchester City en la Premier League.
