Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL
Mark Doyle

¿Qué preocupa a Enzo Maresca? El entrenador del Chelsea está aprendiendo que el éxito no siempre significa estabilidad en Stamford Bridge

Después de la ardua victoria de Chelsea en la Carabao Cup en Cardiff el martes, Enzo Maresca fue a aplaudir al apoyo visitante. Ellos respondieron cantando el nombre del italiano. En la mayoría de los clubes, no habría nada remotamente notable en una demostración bastante funcional de afecto mutuo entre una base de fans y un entrenador ganador de trofeos. Sin embargo, Chelsea no es la mayoría de los clubes.

Para el muy criticado Maresca, este fue un "gran momento", una muestra significativa de solidaridad en un momento muy oportuno para el hombre de 45 años, quien se mostró en 'modo Mo Salah' después de la victoria del sábado pasado sobre el Everton al aparentemente criticar a sus empleadores.

Precisamente una semana después de que el extremo del Liverpool afirmara sensacionalmente que "alguien no me quiere en el club", Maresca utilizó, de manera extraña, una pregunta sobre el buen rendimiento de Malo Gusto en la victoria 2-0 sobre el Everton para revelar que las 48 horas anteriores habían sido "las peores" de sus 18 meses en Stamford Bridge "porque muchas personas no nos apoyaron".

Maresca dejó muy claro que no tenía ningún problema con los aficionados, pero cuando se le preguntó si se refería a figuras dentro del Chelsea, solo dijo, "En general, en general". Entonces, ¿qué le está preocupando a Enzo Maresca? ¿No está siendo adecuadamente respaldado en el Bridge? ¿Y podría Chelsea terminar despidiéndolo por su crítica pública al club?...

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEAAFP

    Escépticos desde el primer día

    La victoria de Chelsea por 3-1 en Gales significa que Maresca ahora puede esperar su tercera semifinal desde que asumió el cargo en lugar de Mauricio Pochettino en el verano de 2024. Los Blues también ganaron las dos anteriores, en su camino para levantar la Conference League y el Mundial de Clubes la temporada pasada.

    También debe recordarse que, entre levantar dos trofeos, Maresca también llevó al Chelsea de regreso a la Liga de Campeones. En ese sentido, la supuesta falta de apoyo al entrenador parece extraña. Sin embargo, no hay nada sencillo sobre la situación en Stamford Bridge.

    Para empezar, ha habido dudas sobre la capacidad de Maresca para sacar lo mejor del costoso equipo del Chelsea desde el primer día. Recordemos que los aficionados del Leicester City no estaban especialmente apenados de verlo dejar el King Power Stadium, a pesar de que había supervisado el ascenso de los Foxes a la Premier League.

    Sus homólogos del Chelsea también estaban poco impresionados con su nombramiento, dado que su predecesor, el mucho más experimentado Pochettino, realmente parecía estar logrando un progreso real con una plantilla inflada y desequilibrada poco antes de la sorprendente salida del argentino.

  • Everton FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    '¡Tenemos de vuelta a nuestro Chelsea!'

    Para esta época del año pasado, Maresca parecía haber conquistado a la sección más escéptica de los seguidores, con "¡Hemos recuperado nuestro Chelsea!" resonando en el oeste de Londres mientras los Blues se propulsaban a la carrera por el título de la Premier League con cinco victorias consecutivas entre finales de noviembre y mediados de diciembre. Sin embargo, el siempre exigente período festivo no podría haber sido peor para Maresca, cuyo equipo consiguió solo tres puntos de cinco partidos.

    Chelsea se recuperó para asegurar el fútbol de la Liga de Campeones en el último día, pero incluso durante una alentadora racha de forma hubo críticas al supuesto estilo de juego pausado de Maresca, y fue incluso objeto de ataques por parte de fanáticos frustrados mientras su equipo iba perdiendo durante una victoria en Fulham en abril.

    Ganar la Conference League ayudó a fortalecer la posición de Maresca, pero fue el triunfo en la Copa Mundial de Clubes lo que realmente lo colocó en una base firme.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    'Valóralo tanto como la Liga de Campeones'

    Chelsea ganó más de £90 millones ($120 millones) al ganar el evento principal de la FIFA, pero, para Maresca, la victoria por 3-0 sobre el Paris Saint-Germain, ganador del triplete, en la final fue absolutamente invaluable.

    "Tuve la suerte hace tres años de ser parte del cuerpo técnico cuando [el Manchester City] ganó la Liga de Campeones," dijo el exasistente de Pep Guardiola. "Viví todos estos momentos, pero la verdad es que esta competencia es una de las mejores del mundo. La valoramos tanto como la Liga de Campeones, si no más, porque realmente ha sido un gran triunfo para nosotros, y permitir a los aficionados del Chelsea tener la oportunidad durante los próximos cuatro años con este escudo, la verdad es que para nosotros es un honor."

    El argumento de que un torneo de pretemporada glorificado era más prestigioso que la Liga de Campeones era obviamente una tontería, pero ciertamente no se subestimaba su importancia para Maresca, ni para Chelsea.

    Para los propietarios, la Copa Mundial de Clubes representó la validación de su estrategia de contratación poco ortodoxa, la prueba de que había un método en la locura; que la inversión sin precedentes en la juventud estaba dando frutos. Sin embargo, seis meses después, las dudas han resurgido.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ¿Nada más que un equipo peligroso en competiciones de copa?

    El principal problema es que el Chelsea sigue siendo uno de los equipos más impredecibles en el fútbol. Por ejemplo, después de aplastar al Barcelona y empatar 1-1 con el Arsenal a pesar de jugar más de una hora con 10 hombres, el equipo esquizofrénico de Maresca luego fue y perdió 3-1 contra el Leeds United en Elland Road antes de desvanecerse en la segunda mitad de una derrota 2-1 como visitante ante el Atalanta.

    El Chelsea es esencialmente un equipo peligroso en competiciones de copa, capaz de vencer a cualquiera en su día pero careciendo de la consistencia necesaria para mantener una pelea por el título, y muchas personas han señalado con el dedo a Maresca, considerándolo culpable de rotar a sus jugadores con demasiada frecuencia.

    "No podemos seguir dos actuaciones increíbles con una actuación como esa," dijo la leyenda del Chelsea John Terry en Tiktok después de la derrota en Leeds. "Ciertamente no te va a hacer contendientes al título. Desafortunadamente, eso es lo que nos va a costar.

    "Somos inexpertos, porque si no puedes ir a Leeds como visitante y saber qué esperar entonces... Tienes que ir allí y mostrar la pelea, igualar a Leeds en cada forma y luego ganarte tu derecho a jugar.

    "Pero jugadas a balón parado débiles, errores individuales defensivos, claramente no lo suficientemente buenos... Tal vez sea una oportunidad para que el entrenador mire la plantilla y diga 'Está bien, la rotación no es para mí en el futuro, conozco a mis mejores 11 a 14 jugadores y me quedaré con eso, y los otros jugadores simplemente tendrán que lidiar con eso."

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-CHELSEAAFP

    Dilema de rotación

    Terry obviamente sabe una o dos cosas sobre ganar títulos, y tiene un punto muy válido sobre los méritos de tener un equipo estable. Sin embargo, ¿realmente es culpa de Maresca? 

    Para empezar, no tiene más opción que rotar a jugadores que apenas descansaron durante el verano debido al Mundial de Clubes. Como ya ha señalado varias veces, tiene que lidiar con una gran cantidad de problemas de lesiones, siendo Cole Palmer uno de varios hombres clave que Maresca dice que simplemente no está físicamente en condiciones de jugar tres partidos a la semana en este momento. Así que, pedirle aún más a jugadores ya agotados sería tanto imprudente como irresponsable.

    El problema más grande es que, a pesar de todo el dinero que los propietarios del Chelsea han gastado desde que adquirieron el club de Roman Abramovich, una parte significativa se ha desperdiciado en fichajes de baja calidad. En su prisa por acumular tanto talento joven como sea posible, los Blues han traído repetidamente jugadores que no son mejores que los que ya estaban en el club y, en algunos casos, peores que los que han descartado.

    Esencialmente, el Chelsea es menos que la suma de sus partes, lo que significa que Maresca no tiene reemplazos equivalentes a su disposición cuando se ve obligado a hacer cambios en su once inicial preferido.

    "La mayor parte de la rotación que hacemos es porque el otro no puede jugar," explicó en su conferencia de prensa posterior al partido en Elland Road. "Pero siempre trato de ser honesto contigo: en el fútbol, en la vida, en cualquier trabajo, hay niveles. Andrey [Santos], desafortunadamente, no es Moi (Caicedo). Tosin (Adarabioyo) no es Wes (Fofana). Tienen habilidades diferentes. Son diferentes. Si te digo que Andrey es como Moi, puedes entender por ti mismo que soy un mentiroso.

    "Hay un nivel en todos los trabajos. Como yo. Muchos mánagers son mejores que yo. Algunos no. Pero hay un nivel en todos los trabajos. Así que, para mí, [esta] es la realidad."

  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aventura que está lejos de 'terminar'

    Uno no puede evitar preguntarse, entonces, si Maresca ha llegado a la conclusión de que hay un límite en lo que puede hacer en Chelsea y que es hora de cambiar la narrativa. Indudablemente, se puede argumentar que su equipo, exasperantemente inconsistente, es simplemente un reflejo del constante estado de cambio en el club, y que lograr el éxito en medio de tal inestabilidad merece al menos algún tipo de promesa de seguridad laboral por parte de sus jefes en lugar de un escrutinio incesante. 

    Su falta de influencia sobre las transferencias también quedó en evidencia en agosto cuando hizo poco esfuerzo por ocultar su deseo de un reemplazo adecuado para el lesionado Levi Colwill.

    "El club sabe exactamente lo que pienso," dijo Maresca quince días antes de que cerrara la ventana de verano. "Estamos buscando una solución interna, pero como dije, el club sabe exactamente lo que pienso. Creo que necesitamos un defensor central."

    No llegó uno, sin embargo, y Maresca siguió adelante (al menos públicamente), pero la frustración que había estado conteniendo después de las críticas que siguieron a las derrotas ante Leeds y Atalanta estalló el sábado. Se ha afirmado que el arrebato de Maresca fue impulsivo, una reacción emocional a la presión implacable a la que está sometido, pero fue notable que no intentara retractarse ni siquiera aclarar sus comentarios crípticos durante su próxima conferencia de prensa, antes del cuarto de final de Cardiff, quizás porque simplemente está cansado de tener que defender su historial, y no solo ante los periodistas.

    "Puedo hablar italiano, mi idioma, español muy bien, francés muy bien y inglés más o menos, así que creo que cuando quiero decir algo, soy bastante claro," dijo. "Ya hablé después del partido, no necesito agregar más. Está hecho, está terminado." No lo está, sin embargo. De hecho, está lejos de estarlo.

    Después de los rumores de que su ataque estaba dirigido al copropietario de Chelsea, Behdad Eghbali, la especulación sobre el futuro de Maresca solo se ha intensificado después de que el siempre confiable David Ornstein de The Athletic reveló que Maresca es uno de los principales candidatos para reemplazar a Guardiola como entrenador del Manchester City si el catalán decide renunciar al final de la temporada. Sin embargo, el informe no pudo llegar en mejor momento para Maresca, ya que sugiere que es más apreciado en el Etihad que en Stamford Bridge, añadiendo así otra capa de intriga a un asunto ya fascinante. 

    De hecho, cuando tanto Danny Murphy como Jamie Carragher señalaron después de lo que se percibió como una jugada de poder de Maresca que no tendría posibilidades de ganar una guerra con los propietarios en Stamford Bridge, se sintió como una evaluación justa de la situación. Pero tal vez él sabe lo que está haciendo. Quizás la pregunta más pertinente ahora no sea '¿Podría Chelsea despedir a Maresca?' - sino si realmente él quiere que lo hagan...

