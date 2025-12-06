¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? CDMX, Guadalajara y Monterrey

Se celebró el sorteo de la Copa del Mundo 2026, en donde aún quedan seis cupos disponibles que se disputarán en marzo en el repechaje de UEFA y en el intercontinental. El resto de equipos clasificados, ya conocieron su destino tras la ceremonia de Washington en los doce grupos de la competencia, la cual, por primera vez contará con 48 participantes.

Este Mundial también será histórico debido a que tres países albergarán el torneo: Estados Unidos, México y Canadá recibirán la fiesta del futbol este verano y en territorio mexicano, tres ciudades tendrán la dicha de ser sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La mayoría de los 104 juegos serán en Estados Unidos; sin embargo México contará con 13 compromisos, los cuáles serán diez de fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de octavos de final

En GOAL te presentamos la lista de partidos que se jugarán en México:

