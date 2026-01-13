Getty Images Sport
'¡Qué montón de mierda!' - Jude Bellingham apunta furiosamente a los periodistas 'payasos' en medio de informes de una disputa con el despedido entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso
Real Madrid despide a Alonso
Real Madrid ha tomado la decisión de destituir a Alonso a mitad de temporada y reemplazarlo con Álvaro Arbeloa. Alonso ganó 24 de sus 34 partidos al mando de Los Blancos, pero su salida no ha sido una gran sorpresa. Ha habido especulaciones sobre problemas en el vestuario y el equipo de Alonso ha sido abucheado por los aficionados durante toda la temporada. Alonso también tuvo una discusión con el delantero estrella Kylian Mbappé sobre tácticas antes de la derrota del domingo ante el Barcelona en la Supercopa de España y también chocó con el presidente Florentino Pérez poco antes de que su tiempo en el club se acortara, según BBC Sport.
Bellingham critica los 'informes de mierda
Bellingham ha rechazado la especulación de que no apoyó a Alonso como entrenador del Real Madrid en su propia aplicación. Dijo: "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas, siempre esperando que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente... Qué montón de mier**. Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No crean todo lo que leen, de vez en cuando estos necesitan ser responsables por difundir este tipo de desinformación dañina para obtener clics y añadir controversia".
