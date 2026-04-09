¡Que juegue Max Dowman! El Arsenal debe alinear a este valiente adolescente para impulsar la recta final por el título de la Premier League

Desde hace años se elogia el potencial de Dowman. A los 13 y 14 años ya se rumoreaba en la cantera del Arsenal que podría ser el jugador más talentoso que habían formado. Por eso, a los 16, edad en la que suelen protegerse de la exposición pública, el club lo impulsa y le da confianza. Es posible que gane la Premier y la Champions antes de presentar los exámenes GCSE.

En sus nueve partidos con el primer equipo ha brillado en al menos un regate que deja atrás a su marcador. Es su estilo: aunque solo lleva un gol y una asistencia, su huella se nota.

Ironía: si el Arsenal aún fuera el equipo arrollador de hace dos o tres años, tal vez no tendría tantas oportunidades. Pero su estilo único ya es tan valioso como su talento.

Eso juega a su favor: es el “cristal de emergencia”. Aún no hemos llegado a un punto crítico, pero, cuando estás a punto de alcanzar la grandeza y empiezas a perder fuelle, merece la pena probar todas las opciones para cruzar la línea de meta.