Getty Images Sport
Traducido por
¿Qué está pasando con Matthijs de Ligt? Michael Carrick da noticias sobre el defensa holandés tras tres meses de ausencia, mientras que el entrenador del Manchester United afirma que otro jugador lesionado está listo para un «gran final»
De Ligt fuera desde noviembre
De Ligt sufrió la lesión tras la victoria por 2-1 en el Crystal Palace a finales de noviembre, y el entonces entrenador Ruben Amorim describió inicialmente el problema como «algo sin importancia» y pronosticó que volvería para el siguiente partido, contra el Wolverhampton, el 8 de diciembre. Sin embargo, la valoración del portugués resultó ser demasiado optimista, ya que De Ligt ni siquiera ha sido convocado para ningún partido desde entonces.
- Getty Images Sport
La lesión de De Ligt «tarda en mejorar»
Carrick declaró en rueda de prensa el viernes: «Matthijs ha tenido un problema en la espalda que ha tardado un poco en mejorar. Es algo en lo que hemos estado trabajando, va por buen camino, pero aún le queda un poco de camino por recorrer. ¿Cuánto tiempo le llevará recuperarse? Depende de la naturaleza de la lesión, el problema en la espalda, es difícil precisar cuánto tiempo le llevará recuperarse. Sin duda, está mejorando».
Montar cerca del retorno
De Ligt es uno de los cuatro jugadores del United que actualmente están lesionados, junto con Lisandro Martínez, Mason Mount y Patrick Dorgu. Mount lleva fuera de juego desde que saltó al campo en el tiempo añadido del primer partido de Carrick al frente del equipo, contra el Manchester City el 17 de enero, en el último de los muchos contratiempos físicos que ha sufrido desde su fichaje por 60 millones de libras procedente del Chelsea en 2023. Carrick afirmó que el centrocampista está cada vez más cerca de volver antes de los últimos tres meses de la temporada, en los que el United busca consolidar su lucha por terminar entre los cuatro primeros de la Premier League.
«Mason está cada vez más cerca, de verdad. Está sobre el césped y cada vez más cerca. Quiere entrenar y volver pronto. Solo tiene que ser paciente... Es un gran jugador, así que lo estamos cuidando para asegurarnos de que esté listo para un gran final de temporada».
- IMAGO / Pro Sports Images
«Sin dramas» con Sesko mientras espera su primera titularidad
El United consiguió su quinta victoria en seis partidos gracias al gol de Benjamin Sesko contra el Everton, su tercer tanto tras salir desde el banquillo desde que Carrick tomó las riendas delequipo. El delantero, fichado por 74 millones de libras (99 millones de dólares), aún no ha sido titular con Carrick, pero el entrenador se muestra tranquilo al respecto.
«Todo esto es muy positivo», afirmó. «Desde luego, no es una decisión que vea de forma negativa. Estamos jugando bien como equipo, no nos estamos dejando llevar y pensamos que esto va a continuar. Los delanteros han marcado un buen número de goles, Ben ha estado muy bien en muchos aspectos. Realmente no es ningún drama. Solo demuestra la calidad que tiene Ben. Si es titular en el próximo partido o en el siguiente, será lo que tenga que ser, pero está haciendo muchas cosas buenas».
La victoria del United en Everton también se debió en gran medida a la actuación de Harry Maguire, y Carrick elogió al central, que está a la espera de una decisión del club sobre un nuevo contrato cuatro meses antes de que expire el actual.
Carrick dijo: «Harry es un personaje impresionante. Ha tenido una gran carrera hasta ahora, esperemos que le quede mucho más por delante. Ha estado aquí en el viaje y las experiencias que ha tenido muestran exactamente lo que es. Sabemos qué tipo de jugador es y de lo que es capaz. Estuvo fantástico la otra noche [contra el Everton]: su experiencia, sus cualidades y su carácter son de gran ayuda. Está dispuesto a darlo todo. Ha sido muy importante para nosotros».
Y continuó: «Hay un caso, cuando eres un jugador joven y todo es nuevo y fresco, no tienes miedo y no hay muchas cicatrices. Llegas a tus años de plenitud y te sientes bien y lo tienes todo, pero has tenido algunos altibajos. Llegas a los últimos tiempos y la experiencia debería convertirte en un mejor jugador, lo hemos visto con las actuaciones recientes de Harry».
Anuncios