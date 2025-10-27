'Siempre yo... ¡Me voy!' - Lo que dijo Vinicius Jr en su furiosa arremetida en el Clásico durante la sustitución al entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, antes del feo final de la victoria sobre el Barcelona
Vini Jr se fue enojado por la sustitución
Expresando su furia después de ser removido con 72 minutos jugados, Vinicius supuestamente señaló que a menudo ha comenzado y no terminado los partidos esta temporada. Alonso ha optado por reemplazar al brasileño antes del final en siete de sus 10 partidos como titular tanto en La Liga como en la Liga de Campeones hasta ahora en 2025-26. Claramente muy enojado porque había sucedido de nuevo, especialmente cuando Los Blancos solo tenían una ligera ventaja de un gol y podrían haber necesitado otro para sentirse más cómodos, el extremo dirigió su ira hacia Alonso mientras se retiraba del campo. Como fue, 2-1 fue suficiente para asegurar los tres puntos, pero Vini Jr no podía soportar sentarse en el banco y solo mirar.
"Siempre yo", se cree que dijo, antes de agregar que sería mejor para todos si no se le dejara con sus sentimientos. "Me estoy yendo del equipo, es mejor si me voy, me voy", dijo el jugador, antes de regresar al interior. Finalmente, regresó y estuvo involucrado en las furiosas confrontaciones post-partido centradas alrededor de Lamine Yamal del Barcelona.
La estrella del Real Madrid defiende su comportamiento
En un esfuerzo por explicar por qué había actuado como lo hizo, Vinicius se dirigió a los seguidores con comentarios hechos posteriormente.
"Tengo un mensaje para todos los madridistas, especialmente aquellos que vinieron al Bernabéu y nos apoyaron apasionadamente," dijo. "Así es el Clásico; hay muchas cosas que suceden dentro y fuera del campo. Tratamos de mantener el equilibrio, pero eso no siempre es posible. No queríamos ofender a nadie, ni a los jugadores jóvenes ni a los aficionados. Sabemos que cuando entramos al campo, tenemos que desempeñar nuestro papel, y así fue hoy. Hala Madrid."
Xabi Alonso se negó a ser crítico
Xabi Alonso mostró comprensión al reflexionar sobre lo sucedido cuando Vinicius Jr. fue sustituido, sugiriendo también que el brasileño bajo presión no fue el único jugador decepcionado por no tener la oportunidad de completar el partido.
"Lo único que le faltó a Vinicius fue un gol," dijo a los periodistas. "Es cierto que salió del campo en su mejor momento y podría haber esperado un poco más para reemplazarlo, pero entendí que necesitábamos jugadores frescos para mantener el control. Vinicius quería quedarse porque se sentía bien.
"Franco [Mastantuono] también quería seguir jugando. Me dijo: '¿Me vas a sacar?' Y le dije: 'Sí'. Algo similar ocurrió con Vini. No estaba muy contento, pero tampoco lo estaba Franco. Le pasa a todos, pero estoy muy contento con el rendimiento de Vinicius. El calendario es exigente y tenemos que seguir adelante."
Persistentes rumores de traspaso de Vini Jr avivan el fuego
Aunque su pronunciación de las palabras "salir del equipo" puede haber sido en referencia a no querer sentarse en el banco y arriesgarse a que su visible enojo se manifieste en algo aún más serio y lamentable, no dejará de alimentar la especulación de transferencias que ha persistido durante el último año o más. Está cada vez más claro para los fanáticos y observadores que Vinicius y Alonso están chocando regularmente, con el comprensible ego del jugador y su determinación de ser el hombre principal no encajando con un entrenador que le gusta rotar tanto como sea posible para competir simultáneamente en múltiples entornos.
Hay muy pocos lugares a los que el brasileño podría ir y aún comandar el mismo nivel de prestigio y salario. Las riquezas del Paris Saint-Germain ya no parecen una opción dada la forma en que Luis Enrique ha renovado completamente la cultura del equipo, descartando egos a favor de jugadores de equipo. La única alternativa verdaderamente viable desde un punto de vista financiero es la Liga Profesional Saudí, que podría ver a Vinicius dejando el fútbol europeo - todavía visto como la cima del deporte a pesar de la innegable ambición de la rica nación del Golfo en petróleo para cambiar el status quo - antes incluso de alcanzar su pico.