Getty Images Sport
Traducido por
«¡Qué cerebro!» Gary Lineker nombra a la estrella de la Premier League que debería ganar el premio al Jugador del Año de la PFA por delante de Declan Rice
Lineker apoya a Bruno frente a los aspirantes al título.
La carrera por los premios individuales de la Premier League está llegando a su punto álgido, pero Lineker ha dado un veredicto sorprendente sobre quién debería ser coronado como el mejor de la liga. Aunque Rice, del Arsenal, es considerado por muchos como el favorito tras su impresionante rendimiento en el norte de Londres, Lineker ha mirado hacia Old Trafford para encontrar a su jugador más destacado. El exdelantero de Inglaterra cree que el capitán del United, Fernandes, ha sido el jugador más influyente de la liga.
Rice volvió a demostrar su valía durante la vital victoria por 2-1 del Arsenal sobre el Chelsea, al proporcionar la asistencia para el gol de la victoria de Jurrien Timber, que mantiene al equipo de Mikel Arteta con cinco puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League. Con cuatro goles y 11 asistencias en 39 partidos esta temporada, el centrocampista ha sido el motor indiscutible de la lucha por el título de los Gunners. Sin embargo, Lineker sostiene que la gran inteligencia futbolística de Fernandes merece el máximo reconocimiento este año.
«Cuando Bruno Fernandes se hace con el control del partido... Hablas de espacios, y él es muy inteligente a la hora de moverse», explicó Lineker en el podcast The Rest Is Football.
- Getty Images Sport
Brillantez individual frente a éxito colectivo
Fernandes ha marcado siete goles y ha dado 14 asistencias en 27 partidos en todas las competiciones con el United esta temporada. El observador futbolístico sostiene que, aunque el premio suele recaer en quienes ganan trofeos, las contribuciones individuales del internacional portugués han garantizado que los Red Devils hayan vuelto a convertirse gradualmente en una fuerza de élite, ascendiendo al tercer puesto de la tabla bajo la dirección de Michael Carrick.
La competencia por el premio de la PFA sigue siendo feroz, con Erling Haaland, del Manchester City, y Rice, del Arsenal, representando el camino tradicional hacia la gloria individual a través del éxito del equipo. Lineker reconoció esta realidad y admitió que la conquista del título por parte de los Gunners o del City probablemente influiría en el proceso de votación a favor de sus respectivos talismanes.
«Sé que probablemente se lo darán a alguien que vaya a ganar algo», concedió Lineker. «Pero si nos fijamos en su posicionamiento, él [Fernandes] siempre está escaneando el campo, buscando los mejores lugares donde estar, donde puede influir en el juego».
El veredicto sobre un «gran cerebro futbolístico»
Lineker destacó que la capacidad de Fernandes para influir en los partidos desde cualquiera de las bandas o desde el «canal interior izquierdo» demuestra una versatilidad táctica sin igual en la división. Para el exjugador del Barcelona, el capitán del United es claramente el «jugador de la temporada» por sus méritos individuales.
«Lo ves en la banda izquierda, lo ves en la banda derecha... ¡qué cerebro! Para mí, es el jugador de la temporada. Probablemente sea él o quizá Declan Rice, si el Arsenal consigue el título. Supongo que el único otro, si volviera y empezara a marcar todos los goles y le diera el título al City, podría ser Erling Haaland de nuevo», dijo Lineker.
«Pero, por ahora, para mí, hacer lo que él (Bruno Fernandes) ha hecho esta temporada... y siguió siendo el jugador más destacado incluso cuando pasaron por una mala racha y lo tuvieron realmente difícil con Rubén Amorim. Creo que tiene una gran inteligencia futbolística y una técnica increíble. ¡Qué jugador, qué jugador!».
- Getty Images Sport
El sprint final hacia la gloria
A medida que la Premier League entra en sus últimas 10 jornadas, la atención se centrará cada vez más en los candidatos al premio al Jugador del Año de la PFA. Rice y el Arsenal buscarán ampliar su ventaja en la cima de la Premier League cuando se enfrenten al Brighton el miércoles.
Mientras tanto, Fernandes liderará al United en su visita al Newcastle en St. James' Park, con el objetivo de conseguir una victoria que suponga un gran paso hacia la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Anuncios