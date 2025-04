Roy Keane se equivocó al decir que el portugués no era un luchador: el capitán puede llevar a su equipo desordenado a la gloria europea.

Ser el capitán del Manchester United debería ser una posición que comande gran respeto, pero Bruno Fernandes rara vez lo recibe de las figuras destacadas del juego. Graeme Souness ha sido uno de sus críticos más feroces, atacándolo en numerosas ocasiones. En diferentes momentos lo ha llamado "infantil", lo ha acusado de "tirar la toalla" y más recientemente lo etiquetó como "una responsabilidad".

Souness, como uno de los mejores jugadores del Liverpool, naturalmente nunca ha sido tímido para criticar a los jugadores del United, más famoso Paul Pogba. Sus críticas probablemente no toquen los nervios de Fernandes. Se debería esperar. Pero lo que debe doler, aunque insista en que no lo hace, es una oleada de críticas dirigidas a él por parte de un compañero capitán del Manchester United.

Roy Keane ha rivalizado recientemente con Souness como el mayor detractor del mediocampista, no perdiendo oportunidad de arremeter contra el portugués. El hombre con 31 goles y asistencias esta temporada es un extraño chivo expiatorio en un equipo tan escaso de calidad estelar, pero Fernandes ha sido repetidamente el principal objetivo de la ira de Keane.

Y el irlandés nuevamente fijó su mirada en él en febrero, cuestionando la narrativa emergente de que Fernandes ha estado llevando al equipo sobre sus hombros después de sacarlos de apuros contra el Everton e Ipswich. "¿Salvándonos? Están en el puesto 15 de la liga y ¿él los está salvando? ¡Alabado sea el señor!" dijo Keane en The Overlap. "El talento no es suficiente. Bruno es un jugador talentoso, pero el talento no es suficiente. Bruno no es un luchador."

A Keane no le gusta nada más que una discusión acalorada, pero sus comentarios estaban muy fuera de lugar. Fernandes siempre ha sido un luchador y es la principal razón por la que el United todavía tiene algo por lo que jugar esta temporada: la oportunidad de ganar la Europa League y ganar un boleto de regreso a la Champions League.