Próximo entrenador del Manchester United: Enzo Maresca, Oliver Glasner y Andoni Iraola como potenciales sucesores de Ruben Amorim

El único entrenador —y persona— que está aún más alineado con la filosofía de INEOS que Howe es Sir Gareth Southgate. Pequeñas mejoras, compromiso con la cultura… pero al final, sin ganar títulos; eso es lo que él hace bien.

Se sabe desde hace tiempo que Southgate mantiene una gran relación con INEOS, pero el exseleccionador de Inglaterra ha dejado claro que no volverá a entrenar solo por hacerlo.

“No estoy desesperado por seguir en el fútbol”, dijo en noviembre. “He pasado 37 años en esto. Nunca se puede decir nunca, porque acabo de ver a Martin O’Neill ir al Celtic a su edad, pero no está en lo alto de mi agenda ahora. Estoy disfrutando mi trabajo en liderazgo y con jóvenes, tratando de hacer una diferencia. Por eso, estoy muy tranquilo sin estar en el fútbol en este momento”.

El rol con los Tres Leones se adaptaba perfectamente a Southgate, pero el ritmo y la presión de la Premier League con uno de los clubes más observados del mundo no lo harían.