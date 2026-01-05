+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Próximo entrenador del Manchester United: Enzo Maresca, Oliver Glasner y Andoni Iraola como potenciales sucesores de Ruben Amorim

Ruben Amorim fue destituido tras 14 meses en el Manchester United: derrota en final europea, eliminación por Grimsby y récords negativos sellaron su salida.

Después de su último partido al mando, un empate convincente 1-1 contra los rivales del Leeds United, Amorim perdió la compostura y lanzó su frustración contra sus superiores, declarando que quería ser “el gestor, no el entrenador”. Aunque el Manchester United sostiene que su despido responde principalmente a los pobres resultados —con un equipo mediocre instalado en un sexto puesto en la Premier League—, surge la pregunta: ¿estaríamos hablando hoy de sus posibles reemplazos si simplemente hubiera mantenido la calma en esa conferencia en lugar de arremeter contra la directiva?

Darren Fletcher asume ahora el primer equipo de forma interina, con el cargo que, según se informa, se mantendrá hasta final de temporada mientras el club busca un sustituto permanente. Pero, ¿quién debería ocupar ese puesto? ¿Quién estaría dispuesto a ser el entrenador principal, sin asumir también el rol de gestor? GOAL analiza a los principales candidatos:

  • FASHION-FRANCE-MEN-YOHJI YAMAMOTOAFP

    16Zinedine Zidane

    Cada vez que el puesto de entrenador del Manchester United queda vacante, el nombre de Zinedine Zidane vuelve a aparecer. Pero esto parece más una tradición que una posibilidad real.

    El exentrenador del Real Madrid no tiene intención de regresar a Old Trafford. Si Zidane vuelve a la dirección técnica, todo apunta a que será al frente de la selección francesa, no en la Premier League.

    “Definitivamente volveré a entrenar. En el futuro, no sé… uno de mis objetivos es dirigir a la selección francesa. Ya veremos”, declaró en octubre, apenas un mes antes de que los medios franceses empezaran a señalarlo como el sucesor probable de Didier Deschamps.

  • FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-YOUNG BOYSAFP

    15Unai Emery

    Unai Emery ha hecho un trabajo sobresaliente reconstruyendo su reputación en el fútbol inglés. Tras ser considerado un fracaso en el Arsenal al asumir el difícil legado de Arsène Wenger, regresó a España para dirigir al Villarreal, donde destacó incluyendo la victoria sobre el United en la final de la Europa League 2021, y ahora está nuevamente en la cima de su rendimiento.

    Al llegar al Aston Villa, entonces en lucha por el descenso, Emery los transformó en contendientes constantes por los puestos de Champions y moldeó el club a su imagen. Por ello, es poco probable que se traslade a Old Trafford: Villa hará todo lo posible por retenerlo, y el United difícilmente podrá ofrecerle el mismo nivel de poder y autonomía que disfruta actualmente en West Midlands.

  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Eddie Howe

    Eddie Howe encarna la filosofía deportiva de INEOS en un entrenador de fútbol: centrado en la mentalidad, la auto-mejora y la eficiencia. Combinado con millones de libras, eso ha hecho que sus equipos en Bournemouth y Newcastle sean tan dinámicos.

    Aunque las Urracas no han cumplido del todo con las expectativas esta temporada, todavía es probable que alcancen las fases eliminatorias de la Champions League y tengan buenas opciones de terminar entre los cuatro primeros. A menos que Newcastle decida separarse de Howe para tomar otra dirección, no estará entre los candidatos al puesto en el United.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    13Sir Gareth Southgate

    El único entrenador —y persona— que está aún más alineado con la filosofía de INEOS que Howe es Sir Gareth Southgate. Pequeñas mejoras, compromiso con la cultura… pero al final, sin ganar títulos; eso es lo que él hace bien.

    Se sabe desde hace tiempo que Southgate mantiene una gran relación con INEOS, pero el exseleccionador de Inglaterra ha dejado claro que no volverá a entrenar solo por hacerlo.

    “No estoy desesperado por seguir en el fútbol”, dijo en noviembre. “He pasado 37 años en esto. Nunca se puede decir nunca, porque acabo de ver a Martin O’Neill ir al Celtic a su edad, pero no está en lo alto de mi agenda ahora. Estoy disfrutando mi trabajo en liderazgo y con jóvenes, tratando de hacer una diferencia. Por eso, estoy muy tranquilo sin estar en el fútbol en este momento”.

    El rol con los Tres Leones se adaptaba perfectamente a Southgate, pero el ritmo y la presión de la Premier League con uno de los clubes más observados del mundo no lo harían.

  • Manchester United v Leicester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    12Darren Fletcher

    El lunes, el Manchester United confirmó que el exmediocampista Darren Fletcher asumirá el cargo interino del primer equipo. El escocés regresó al club en 2021 como director técnico y el verano pasado se hizo cargo de los Sub-18.

    Su experiencia tanto en la oficina como en el campo podría darle alguna oportunidad de quedarse como entrenador a tiempo completo, emulando la racha de Ole Gunnar Solskjaer en 2018-19, aunque sigue siendo un escenario poco probable.

    La prioridad del United es que Fletcher devuelva competencia al equipo y logre que el conjunto vuelva a funcionar antes de nombrar a un sucesor permanente para Amorim. Sin embargo, si logra encadenar buenos resultados y asegurar la clasificación a la Liga de Campeones, ¿podrían plantearse mantenerlo más tiempo?

  • Stoke City FC v Middlesbrough FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    11Michael Carrick

    A diferencia de muchos nombres en esta lista, Michael Carrick sí cuenta con experiencia dirigiendo al Manchester United. Fue una pieza clave del cuerpo técnico de Solskjaer hasta el despido del noruego en noviembre de 2021, momento en que asumió como entrenador interino antes de la llegada de Ralf Rangnick, dirigiendo al equipo hasta el final de esa temporada.

    Carrick, para su crédito, ganó dos de sus tres partidos y empató uno, enfrentándose a rivales exigentes: un empate 1-1 fuera de casa contra el Chelsea, seguido de una victoria de último minuto ante el Villarreal en la Champions League y culminando con un 3-2 sobre el Arsenal en Old Trafford.

    Decidido a avanzar como entrenador principal en lugar de asistente, Carrick se marchó y fue nombrado técnico del Middlesbrough en 2022, llevándolos a los playoffs del Championship en su primera temporada y manteniéndolos como contendientes antes de ser despedido el verano pasado.

    Para parafrasear a todos los comentaristas de mediana edad: Carrick conoce el club. ¿Será eso suficiente para convencer a INEOS?

  • Besiktas v Gaziantep - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    10Ole Gunnar Solskjaer

    Si el Manchester United busca una solución a corto plazo para devolver estabilidad al equipo, llamar a Solskjaer para que regrese podría no ser la peor idea.

    Ya lo ha hecho antes, ama al club y probablemente no tendría grandes expectativas sobre la duración de su mandato en esta ocasión. Incluso se habían planteado conversaciones sobre su regreso tras la salida de Ten Hag y antes de contratar a Amorim.

    Eso sí, la imagen de su vuelta podría resultar difícil de digerir para la directiva, especialmente considerando los paralelismos con Frank Lampard en el Chelsea en 2023, quien volvió al club y solo logró una victoria en 11 partidos.

  • Coventry City v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    9Kieran McKenna

    El candidato más sólido del antiguo personal de Solskjaer es, sin duda, Kieran McKenna, quien ha realizado auténticos milagros como entrenador del Ipswich Town. Llegó en 2021 a un equipo desperdiciado en la League One, pero logró promociones consecutivas desde su primera temporada completa, devolviendo a los Tractor Boys a la Premier League en apenas dos años.

    Aunque fueron relegados al final de la temporada 2024-25 sin mucha resistencia, difícilmente se puede culpar a McKenna: su plantilla aún conservaba muchos jugadores de los días en tercera división. Ipswich, de hecho, parece encaminado a regresar a la máxima categoría esta temporada.

    El verdadero problema sigue siendo la percepción pública: ¿podría realmente el United afrontar la crisis con un técnico del Championship al mando?

  • Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    8Roberto De Zerbi

    Tras su salida abrupta de Brighton en 2024, Roberto De Zerbi fue uno de varios nombres que la nueva directiva del United evaluó mientras decidía el futuro de Erik ten Hag. Lo positivo del italiano era su estilo de juego, elogiado por colegas como uno de los más brillantes tácticos y pensadores del fútbol. Lo negativo: su carácter combativo y temperamental.

    Al final, optaron por mantener a Ten Hag unos meses más, mientras De Zerbi —quien aseguró haber recibido incluso una oferta del United— se trasladó a Francia para dirigir al Marsella. Aunque podría estar interesado en un regreso a la Premier League, es difícil imaginar que los dirigentes de Old Trafford quieran a alguien tan temperamental para liderar esta etapa del proyecto, pese a su continua admiración por el técnico italiano.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    7Mauricio Pochettino

    Mauricio Pochettino ha dejado claro que algún día quiere volver a dirigir al Tottenham. El técnico de Estados Unidos no oculta su deseo de regresar a la Premier League, especialmente si surge la oportunidad con los Spurs.

    Sin embargo, la historia entre Pochettino y el United sigue vigente. Cuando José Mourinho fue despedido en 2018, el argentino fue el favorito para reemplazarlo, aunque finalmente el cargo fue para Solskjaer. Un par de años después, tras la salida de Solskjaer, Pochettino se enfrentó directamente a Ten Hag del Ajax y volvió a quedarse corto.

    No estaría disponible hasta después de la Copa del Mundo de Estados Unidos este verano, pero su insistencia en regresar a Inglaterra lo convierte en un candidato natural para el United tras el período interino de Fletcher.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    6Thomas Tuchel

    El segundo de los tres entrenadores que no estará disponible hasta después de la Copa del Mundo es Thomas Tuchel, otro nombre que ya ha mantenido conversaciones con el United sobre el puesto. Al igual que con De Zerbi, el club decidió no avanzar en las negociaciones para respaldar a Ten Hag.

    Entre todos los entrenadores de esta lista, Tuchel es sin duda el más exitoso y calificado; hay pocos mejores en el fútbol actual. Pero, ¿podría el United volver a él admitiendo que se equivocaron al descartarlo hace dos años? ¿Pedirle que arregle las cosas con 24 meses de retraso? Podría ser un riesgo que valga la pena si buscan resultados inmediatos.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    5Xavi

    En retrospectiva, la etapa de Xavi como entrenador del Barcelona fue notablemente exitosa. Llegó en 2021 cuando el equipo estaba noveno en La Liga y aún tambaleándose tras la salida de Lionel Messi, pero lo llevó al segundo puesto esa misma temporada y al título al año siguiente, todo mientras promovía y confiaba en la juventud. Y eso, en medio de la crisis financiera del Barça y bajo la constante presión de la prensa española.

    Esa intensa persecución mediática claramente pasó factura a Xavi, quien parecía agotado al dejar el club en 2024. La prensa inglesa es mucho más moderada, y él ha manifestado en varias ocasiones su deseo de probarse en la Premier League. El United podría ofrecerle esa oportunidad, y según informes recientes, el técnico de 45 años estaría encantado de aceptarla.

  • Germany Press ConferenceGetty Images Sport

    4Julian Nagelsmann

    Sobre el papel, Julian Nagelsmann encaja perfectamente con el perfil de entrenador que el United, en la era INEOS, debería buscar. Tácticamente flexible, moderno en todos los sentidos y con experiencia demostrada tanto en clubes gigantes (Alemania y Bayern Múnich) como en equipos que buscan consolidarse en la élite (RB Leipzig y Hoffenheim).

    Con apenas 38 años y en la cima de su carrera, Nagelsmann parece destinado a dirigir en la Premier League. Al igual que Pochettino y Tuchel, su disponibilidad podría no darse hasta después de la Copa del Mundo, pero si puede comprometerse a asumir el cargo tan pronto concluya el torneo con Alemania, esperar por él sería casi seguro una apuesta acertada para Old Trafford.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Enzo Maresca

    Imagina viajar en el tiempo hasta el Día de Navidad y ver que el desempleado Enzo Maresca está en la contienda para reemplazar al despedido Amorim. ¡Qué inicio tan loco para 2026!

    Teniendo en cuenta la cantidad de exalumnos del Manchester City que ya toman decisiones clave en Old Trafford —desde el CEO Omar Berrada hasta el director de fútbol Jason Wilcox— se pensaría que Maresca, su antiguo entrenador de los U23, ya estaría en el radar. Sin embargo, sus conversaciones para suceder a Pep Guardiola en Manchester, junto con su reciente despido del Chelsea casi al mismo tiempo que Amorim, hacen que resulte complicado convencerlo de un proyecto donde no tendría un papel más relevante. Aun así, sus vínculos con la jerarquía de Old Trafford podrían facilitar que acepte.

  • Bournemouth v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Andoni Iraola

    Si el United busca un entrenador moderno y probado, dispuesto a ser un engranaje eficaz tanto en el campo de entrenamiento como en el banquillo, Andoni Iraola debería estar en su radar. A pesar de perder año tras año a sus mejores jugadores, Bournemouth sigue siendo uno de los equipos más entretenidos de la Premier League, como lo demostró su emocionante empate 4-4 en Old Trafford el mes pasado. Su estilo y filosofía permanecen claros, sin importar quién esté en el campo.

    El fracaso de Amorim se debió a que no estaba preparado para las presiones semanales de la Premier League y buscaba un control excesivo sobre los asuntos del club. Apostar por Iraola, con dos años y medio de experiencia positiva en Inglaterra y consciente de su rol como entrenador de un equipo de media tabla, puede parecer arriesgado, pero al menos hay método detrás de esa decisión.

  • Crystal Palace v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Oliver Glasner

    El exitoso 2025 de Crystal Palace, ejecutando un 3-4-3 similar al que Amorim intentó sin éxito, puso a Oliver Glasner en el radar del United. Con su contrato en Selhurst Park próximo a expirar, es probable que los rumores sobre su futuro vuelvan a aparecer.

    Con el United aún construyendo un 3-4-3 con piezas que encajen en los lugares correctos, tiene sentido que la directiva considere a Glasner para retomar donde Amorim lo dejó y continuar desde allí. Prométele recursos que Steve Parish no pudo ofrecer en Palace, y Glasner podría dar el salto definitivo a un club de élite.

    Con Europa League y FA Cup ya en su palmarés, Glasner parece listo para un desafío mayor. Si un club top le va a dar la oportunidad, ¿por qué no puede ser el United? Según informes del Daily Telegraph, él es el objetivo principal… y todo apunta a que podría ser la elección de Old Trafford.

