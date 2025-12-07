Getty Images Sport
Propietario de club de la Premier League niega acusaciones tras supuesta red de apuestas de 600 millones de libras
A principios de esta semana, Bloom fue acusado de dirigir un “sindicato de apuestas secreto” valorado en £600 millones, utilizando algunas cuentas que supuestamente pertenecían a un exjefe de personal del parlamentario de Reform UK, Nigel Farage. Además, The Guardian afirmó que Bloom sería el jugador profesional conocido como “John Doe”, mencionado en un caso legal en Estados Unidos donde los investigadores buscan identificar a un apostador anónimo detrás de una racha de ganancias millonarias.
La Asociación de Fútbol prohíbe que los propietarios de clubes apuesten en partidos o competiciones que involucren a su propio equipo. Aun así, Bloom es uno de varios dueños autorizados a seguir apostando en otros torneos y encuentros, amparado por una política de 2014 que lo permite.
Ahora, el hombre de 55 años, jugador profesional y director de Starlizard —una consultoría de apuestas deportivas con sede en Londres valorada en £600 millones—, ha intentado aclarar la situación.
'Informe inexacto y engañoso'
Un comunicado emitido por Brighton en nombre de Bloom afirma que nunca ha realizado apuestas en partidos de los Seagulls desde que asumió el control del club en 2009. Bloom calificó las acusaciones como “inexactas y engañosas” y señaló que sus abogados han contactado a The Guardian por la publicación.
En la web del club se puede leer: "Tras un informe inexacto y engañoso en The Guardian esta tarde, puedo asegurar categóricamente a nuestros seguidores que no he apostado en ningún partido de Brighton & Hove Albion desde que me convertí en propietario del club en 2009. En 2014, además de las nuevas reglas sobre apuestas, la FA introdujo una política con disposiciones estrictas para los propietarios de clubes con intereses en apuestas. Estas disposiciones permiten a ciertos propietarios, incluido yo, continuar apostando en el fútbol bajo condiciones muy concretas. En particular, la política me prohíbe apostar en cualquier partido o competición en la que Brighton & Hove Albion esté involucrado. Desde 2014, siempre he cumplido plenamente con estas condiciones, y todas mis apuestas son auditadas anualmente por una de las principales firmas de contabilidad del mundo para garantizar el pleno cumplimiento de la política de la FA. Los abogados que actúan en mi nombre han contactado directamente a The Guardian para dejar muy clara mi posición sobre esta acusación totalmente falsa. Por separado, nuestro club está en contacto directo con la FA y la Premier League respecto a este asunto."
El ascenso de Tony Bloom
Para muchos, Bloom es más conocido como propietario de Brighton, además de ser accionista minoritario del equipo belga de primera división Union SG. También tiene participaciones en el club australiano Melbourne Victory y en el escocés Hearts de la Premiership.
Para quienes no estén familiarizados con el empresario nacido en Brighton, Bloom comenzó su carrera en una firma de contabilidad antes de dedicarse a operar opciones y, finalmente, al juego profesional. Apodado “El Lagarto” por su habilidad en el póker, fundó Starlizard en 2006, una empresa que se centra en el uso de datos para analizar y predecir resultados deportivos.
El éxito de Starlizard le permitió ampliar sus inversiones a la cría de caballos de carrera y fundaciones benéficas, además de llevar a Brighton desde la League One hasta la Premier League, décadas después de que el club estuviera al borde de desaparecer a finales de los años 90. Desde entonces, Brighton también ha disputado la Europa League por primera vez en su historia.
¿Qué sigue para el Brighton de Bloom?
Más allá de los asuntos fuera del campo, Bloom, fanático de Brighton desde su infancia, seguirá de cerca el próximo enfrentamiento de su equipo en la Premier League contra el West Ham este domingo. Las Gaviotas ocupan el décimo puesto en la tabla, mientras que los Hammers están terceros desde abajo. Una victoria podría catapultar al Albion hasta los cinco primeros puestos, dependiendo de otros resultados.
