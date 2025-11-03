Getty Images Sport
Los problemas de lesión de Lamine Yamal no han terminado, mientras Hansi Flick se sincera sobre la lucha por "gestionar" el persistente problema de la estrella del Barcelona
Lamine Yamal le da al Barcelona el inicio que necesitaban
Después de la derrota ante el Real Madrid en el Clásico en octubre, era crucial para el batallón de Hansi Flick recuperar terreno perdido contra el Elche, a quien enfrentaron una semana después. Los catalanes comenzaron de manera impresionante cuando Alejandro Baldé asistió a Lamine Yamal para el cuarto gol de la campaña de este último, tan pronto como en el noveno minuto. El joven de 18 años mostró garra, determinación y eficiencia en la primera mitad, donde el Barça lideraba 2-1. Fue sustituido en la segunda mitad, después de una caída en el rendimiento, pero el equipo logró mantener el control del juego después de que Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, marcara el tercer gol en el minuto 61 para los catalanes.
Flick advierte a Yamal que maneje sus problemas
En los últimos días, Lamine Yamal ha sido un tema de conversación por dos razones. En primer lugar, por su rendimiento inferior al esperado contra el Madrid el domingo, y en segundo lugar, por su separación de su pareja. Flick, quien siempre ha admirado al adolescente y le ha depositado su confianza, comentó tras la victoria sobre el Elche sobre el estado de la lesión de Yamal, diciendo: "Tiene que manejar su lesión; es disciplinado. Tiene que entrenar, someterse a tratamiento... lo está haciendo. No puedo decir que la lesión ha terminado; va y viene. Y él tiene que gestionarlo."
Notablemente, Yamal registró una aparición de 88 minutos el domingo, hasta que fue sustituido por Roony Bardghji, y durante su estancia, no solo contribuyó al ataque sino que también ganó dos de sus cinco duelos defensivos.
Flick hace un comentario negativo y audaz sobre el Barça
El entrenador alemán ha afirmado que a su equipo le falta calidad, después de que el Elche sorprendiera a los aficionados del Barça al dominar la posesión en su propio terreno. Flick dijo sobre el partido: "He visto cosas que hemos hecho bien, pero también tenemos que mejorar. Tenemos que luchar. Hoy tuvimos un rival que quería el balón y no fue fácil. Tuvimos que presionar y lo hicimos, por eso marcamos los dos primeros goles y creamos más oportunidades."
Además opinó: “No es difícil tener control sin Pedri. Podemos hacerlo también. Pedri es un jugador excelente y lo queremos en cada partido, pero sin él tenemos que manejarlo. Podemos mejorar en muchas cosas, y lo haremos. Son tres puntos más y seguiremos adelante. No es fácil, tenemos muchos jugadores que no han podido jugar en los últimos partidos. Nos falta calidad. Las dos últimas sesiones de entrenamiento han sido muy buenas, de las mejores de esta temporada. Tenemos que hablar sobre la posesión del balón, no estuvimos del todo bien en esto. Lo más importante son los tres puntos. Hemos dado un paso adelante y tenemos que ser positivos."
Partidos fuera de casa consecutivos, sin descanso para el Barça
El Barca no tendrá mucho descanso después del triunfo sobre el Elche, ya que tendrán que jugar dos partidos esta semana. El 5 de noviembre, viajarán a Bélgica para enfrentarse al Club Brugge en la Champions League. Después de tres partidos en la competición continental, el equipo de Flick tiene seis puntos en su haber, ganando dos veces y perdiendo el otro partido. Sin embargo, serán los favoritos contra el conjunto belga, que se encuentra en el puesto 20 de la tabla, 11 escalones por debajo de los catalanes. Poco después del choque de la Champions League, el Barca tendrá que cambiar su enfoque a la liga doméstica, donde jugarán otro partido fuera de casa, esta vez contra el Celta de Vigo el 9 de noviembre. También tendrán una agenda ocupada después del descanso, donde jugarán partidos en rápida sucesión contra el Athletic Club, Chelsea y Alavés, antes de enfrentarse al Atlético de Madrid el 2 de diciembre.
