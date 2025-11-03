Los problemas de lesión de Lamine Yamal no han terminado, mientras Hansi Flick se sincera sobre la lucha por "gestionar" el persistente problema de la estrella del Barcelona

El entrenador alemán ha afirmado que a su equipo le falta calidad, después de que el Elche sorprendiera a los aficionados del Barça al dominar la posesión en su propio terreno. Flick dijo sobre el partido: "He visto cosas que hemos hecho bien, pero también tenemos que mejorar. Tenemos que luchar. Hoy tuvimos un rival que quería el balón y no fue fácil. Tuvimos que presionar y lo hicimos, por eso marcamos los dos primeros goles y creamos más oportunidades."

Además opinó: “No es difícil tener control sin Pedri. Podemos hacerlo también. Pedri es un jugador excelente y lo queremos en cada partido, pero sin él tenemos que manejarlo. Podemos mejorar en muchas cosas, y lo haremos. Son tres puntos más y seguiremos adelante. No es fácil, tenemos muchos jugadores que no han podido jugar en los últimos partidos. Nos falta calidad. Las dos últimas sesiones de entrenamiento han sido muy buenas, de las mejores de esta temporada. Tenemos que hablar sobre la posesión del balón, no estuvimos del todo bien en esto. Lo más importante son los tres puntos. Hemos dado un paso adelante y tenemos que ser positivos."