Problemas en el Real Madrid, ya que el entorno de Kylian Mbappé está en total DESACUERDO con el diagnóstico de la lesión del club y no quiere que se precipite su regreso para el partido contra el Manchester City

La discrepancia entre el parte médico del club y la valoración del entorno del jugador ha creado una cortina de humo en torno a las instalaciones de Valdebebas. El Real Madrid emitió el martes un comunicado oficial en el que aclaraba el estado de Mbappé: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se le está aplicando. A la espera de evolución». Sin embargo, Meana ha ofrecido una visión contraria del diagnóstico, afirmando que la lesión es «realmente significativa».

La inminente Copa del Mundo de 2026 es el principal motivo de la postura protectora de su entorno. A solo 100 días del inicio del torneo, los representantes de Mbappé están convencidos de que no puede permitirse perder ni un solo día de rehabilitación adecuada. «Vamos a llamarlo esguince solo porque eso es lo que dice el informe médico, pero la lesión es realmente importante. Quedan 100 días para el Mundial y Mbappé no tiene tiempo que perder. Necesita los 100 para recuperarse por completo», explicó Meana. El temor es que forzar su regreso para el partido contra el City pueda provocar una lesión catastrófica que dejaría al capitán de Francia fuera del mayor escenario mundial.