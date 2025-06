Prioridades de la ventana de mercado de verano de 2025 del Manchester City: encontrar el reemplazo perfecto para Kevin De Bruyne, comprar laterales puros y transferir a Jack Grealish

Pep Guardiola y el nuevo director deportivo Hugo Viana tienen mucho trabajo renovando el equipo en el Etihad Stadium.

El verano pasado, el Manchester City tuvo una ventana de transferencias inusualmente tranquila y pagó un alto precio por ello. Después de gastar solo £20 millones ($27 millones) para fichar a Savinho mientras volvía a contratar a Ilkay Gundogan gratis, el City tuvo su peor temporada en nueve años. El equipo de Pep Guardiola no solo entregó su corona de la Premier League, sino que terminó tercero con 71 puntos, el total de puntos más bajo en la carrera de 16 años del entrenador ganador en serie. El City tampoco logró llegar a los octavos de final de la Liga de Campeones en otro primer revés no deseado para el catalán, mientras que no lograron ganar un trofeo importante por primera vez desde la temporada debut de Pep en 2016-17.

Guardiola ha reconocido desde entonces que cometió un error al mostrar lealtad al núcleo de jugadores que ganaron cuatro títulos de liga seguidos, y la semana pasada el presidente Khaldoon Al Mubarak admitió: "el verano pasado probablemente deberíamos haber sido más agresivos en algunos de los cambios que necesitábamos hacer. No lo hicimos y eso terminó costándonos este año."

El City comenzó su reconstrucción necesaria en enero gastando £180 millones ($243 millones) en Omar Marmoush, Nico González, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis, y Khaldoon ha prometido que la renovación continuará a un ritmo frenético: "Hemos identificado claramente quiénes son exactamente los objetivos, en qué posiciones, y tenemos nuestra opción número uno clara, nuestra opción número dos clara. Y llevaremos a cabo nuestro negocio, y será muy claro, muy rápido."

City necesita actuar rápido ya que tienen dos ventanas de transferencia en las que operar, una que cierra el 10 de junio antes de que comience el Mundial de Clubes, y otra que se extiende entre el 16 de junio y el 1 de septiembre. Como sugirió Khaldoon, el club no ha perdido tiempo en comenzar, con conversaciones en curso sobre los movimientos por el centrocampista del AC Milan Tijjani Reijnders y el delantero del Lyon Rayan Cherki, mientras que el lateral izquierdo del Wolves Rayan Ait-Nouri también ha emergido como un objetivo prioritario.

Serán necesarios más tratos de grandes sumas de dinero a medida que City comience la tarea desalentadora de encontrar un sucesor para Kevin De Bruyne y abordar otras preocupaciones alrededor de su envejecida plantilla, que parece haber perdido el hambre insaciable que solía definirla.

GOAL establece las decisiones clave de transferencia que Guardiola y el nuevo director deportivo Hugo Viana deben tomar para garantizar que la plantilla esté completamente equipada para luchar por recuperar su título de la Premier League después de este verano...