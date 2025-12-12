GOAL
Previa de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX: ¿Puede Toluca repetir el título o Tigres reclamará su novena corona?
¿Qué está en juego?
El partido de ida se disputará el jueves en el Estadio Universitario, el siempre desafiante hogar de los Tigres. La vuelta se jugará el domingo en el Estadio Nemesio Diez, conocido como un auténtico “Infierno” donde el Toluca de Antonio Mohamed se ha mostrado casi imbatible. Ambos equipos enfrentarán condiciones adversas, pero la corona podría definirse por quién soporte mejor el calor en Toluca.
Historia en juego
Un campeonato para Toluca significaría su 12ª estrella de liga, igualando a los Diablos Rojos con Chivas como el segundo club más laureado en la historia de la Liga MX. Por su parte, Tigres busca su noveno título, lo que los colocaría por delante de Cruz Azul y reforzaría su estatus como potencia moderna del fútbol mexicano.
Ahora, ambos contendientes con grandes ambiciones están a solo una serie de alcanzar la gloria del Apertura 2025.
Clave del éxito
Tigres – Clave para el Éxito
El equipo de Guido Pizarro deberá contener el potente ataque de Toluca y demostrar por qué cerraron el Apertura 2025 con la mejor defensa de la liga, permitiendo solo 16 goles. Sin embargo, su rendimiento como visitante sigue siendo un desafío: cayeron 3-0 ante Xolos en los cuartos de final y empataron 1-1 contra Cruz Azul en la ida de semifinales. Para levantar el trofeo el domingo en la fortaleza de Toluca, Tigres necesita mostrar una versión mucho más sólida fuera de casa.
Toluca – Clave para el Éxito
Toluca llega a la final como ligero favorito, habiendo sido el equipo más consistente y equilibrado de la Liga MX en 2025. Su principal preocupación es la posible ausencia de su estrella Alexis Vega, quien aún se recupera de una lesión que lo ha mantenido fuera de toda la Liguilla. Aun así, Antonio Mohamed ha manejado los playoffs de manera impecable sin él. La reaparición de Vega, ya sea en el primer partido o en el decisivo, podría ser el factor determinante para inclinar la balanza a favor de los Diablos Rojos.
Jugadores a seguir
Jugador a seguir: Juan Brunetta
El mediocampista argentino ha sido una de las principales amenazas de Tigres en esta postemporada, con tres goles a su nombre, incluyendo dos en la espectacular remontada 5-0 ante Xolos y uno en la victoria decisiva sobre Cruz Azul. Junto a Ángel Correa, Brunetta es un auténtico creador de juego capaz de cambiar el rumbo de la final por sí solo.
Jugador a seguir: Paulinho
El delantero portugués, ganador de su tercer Botín de Oro consecutivo en la Liga MX, ha sumado dos goles más en los playoffs. Toluca dependerá en gran medida de su capacidad de definición en la final, ya que el estado de forma de Paulinho podría ser el factor decisivo para que los Diablos Rojos consigan otro título de liga.
