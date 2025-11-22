Presentan tercer jersey inspirado en casa del América

adidas y Club América continúan escribiendo una historia inevitable, con el lanzamiento del tercer jersey para la temporada 2025-2026. Esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó: el recinto que ha visto volar a las Águilas, donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza.

Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación. El tercer jersey del Club América es un homenaje a la pasión y a la historia: así se siente el nuevo jersey, su base gris proyecta poder y elegancia, mientras los detalles en verde evocan el césped que ha sido testigo de innumerables hazañas.

Las líneas y acentos en tono verdoso representan la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar.